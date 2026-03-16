익산시 '자율주행 스마트플랫폼' 구축 착수…미래 모빌리티 도시 시동

KTX 익산역 중심 10㎞ 자율주행 인프라 구축

7월 자율주행 버스 시범 운행 시민 체험



[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 자율주행 스마트플랫폼 구축에 착수하며 시민 체감형 스마트 교통도시 조성에 속도를 낸다.

익산시는 16일 시청 회의실에서 '자율주행 스마트플랫폼 구축사업' 착수보고회를 개최하고 사업 추진 계획을 공유했다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

자율주행 스마트플랫폼 구축사업은 KTX 익산역과 주요 도심 거점을 연결하는 약 10㎞ 구간에 자율주행 인프라를 구축하는 사업이다.

이날 보고회에는 최영철 건설국장을 비롯해 사업 수행기관 관계자와 교통 분야 전문가 등이 참석해 사업 추진 방향과 세부 계획을 논의했다.

시는 이번 보고회를 시작으로 이달까지 실시 및 확정 설계를 마무리하고, SK텔레콤 컨소시엄과 함께 자율주행 인프라 구축에 착수할 계획이다.

주요 내용은 △차량과 도로 간 실시간 통신(V2X)을 위한 자율협력주행 인프라 구축 △차량 운행 상황을 관리하는 자율주행 관제센터 구축 △자율주행차와 운전자에게 교통 정보를 제공하는 신호개방서비스 도입 등이다.

특히 오는 7월에는 원광대~익산역~익산시외버스터미널 구간(4.8㎞)에서 자율주행 버스를 시범 운행해 시민들이 직접 자율주행 교통 서비스를 체험할 수 있도록 할 예정이다.

또 2028년에는 배산체육공원~익산역~전북대 특성화캠퍼스 구간(5.1㎞)에서 자율주행 차량 실증 운행도 추진된다.

이번 사업은 SK텔레콤의 초정밀 통신 인프라 기술과 라이드플럭스의 자율주행 소프트웨어를 결합해 추진된다.

익산시는 이를 통해 자율주행 기술을 실제 도심 교통환경에 적용하는 실증 사례를 구축하고 미래 교통도시 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.

익산시 관계자는 "이번 착수보고회는 익산시가 인공지능과 디지털 기술을 기반으로 미래 교통도시로 나아가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "SK텔레콤 컨소시엄과 협력해 시민들이 편리하게 이동할 수 있는 익산형 자율주행 모델을 구축하겠다"고 말했다.

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