익산시, 직장인 위한 야간 승마강습 운영…4~10월 진행

평일 저녁 승마강습 운영 참여 기회 확대

17~29일 선착순 20명 모집 시민 50% 할인

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 직장인 등 시민들의 승마 체험 기회를 확대하기 위해 야간 승마강습을 운영한다.

익산시는 낮 시간 승마 강습 참여가 어려운 시민들을 위해 평일 저녁 시간에 진행하는 '야간 승마강습'을 운영한다고 16일 밝혔다.

직장인 대상 야간 승마강습 운영[사진=익산시] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 시민 맞춤형 여가·체육 서비스 제공과 승마 대중화를 위해 마련됐다. 강습은 익산시 공공승마장에서 오는 4월부터 10월까지 진행되며 총 4개 기수로 운영된다. 기수당 5명씩 총 20명을 모집할 예정이다.

참여 신청은 오는 17일부터 29일까지 익산시 공공승마장(강변로 1105)을 방문하거나 전화로 접수하면 된다. 선착순 모집으로 인원이 채워지면 조기 마감될 수 있다.

프로그램은 주 2회, 5주 과정 총 10회로 진행되며 매주 화요일과 목요일 오후 7시부터 40분간 운영된다. 승마 안전수칙과 승마 복장, 마구 사용법, 말의 습성 등 이론 교육과 함께 기본 자세와 평보·속보·구보 등 실습 교육이 함께 이뤄진다.

강습 비용은 56만 원이며 '공공승마장 관리 및 운영 조례'에 따라 익산시 거주자는 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

모집 기수별 일정 등 자세한 내용은 익산시 누리집과 익산시 공공승마장 인스타그램에서 확인할 수 있다.

익산시는 공공승마장을 통해 승마 대중화와 저변 확대를 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 야간 승마강습 외에도 일반인을 대상으로 한 회원제 승마강습과 재활 승마강습 등이 마련돼 있다.

익산시 관계자는 "승마는 말과의 교감을 통해 정서적 안정과 체력 단련, 스트레스 해소에 도움을 주는 스포츠"라며 "앞으로도 더 많은 시민들이 승마를 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com