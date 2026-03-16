익산시, 직장인 위한 야간 승마강습 운영…4~10월 진행

17~29일 선착순 20명 모집 시민 50% 할인
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 직장인 등 시민들의 승마 체험 기회를 확대하기 위해 야간 승마강습을 운영한다.
익산시는 낮 시간 승마 강습 참여가 어려운 시민들을 위해 평일 저녁 시간에 진행하는 '야간 승마강습'을 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 프로그램은 시민 맞춤형 여가·체육 서비스 제공과 승마 대중화를 위해 마련됐다. 강습은 익산시 공공승마장에서 오는 4월부터 10월까지 진행되며 총 4개 기수로 운영된다. 기수당 5명씩 총 20명을 모집할 예정이다.
참여 신청은 오는 17일부터 29일까지 익산시 공공승마장(강변로 1105)을 방문하거나 전화로 접수하면 된다. 선착순 모집으로 인원이 채워지면 조기 마감될 수 있다.
프로그램은 주 2회, 5주 과정 총 10회로 진행되며 매주 화요일과 목요일 오후 7시부터 40분간 운영된다. 승마 안전수칙과 승마 복장, 마구 사용법, 말의 습성 등 이론 교육과 함께 기본 자세와 평보·속보·구보 등 실습 교육이 함께 이뤄진다.
강습 비용은 56만 원이며 '공공승마장 관리 및 운영 조례'에 따라 익산시 거주자는 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.
모집 기수별 일정 등 자세한 내용은 익산시 누리집과 익산시 공공승마장 인스타그램에서 확인할 수 있다.
익산시는 공공승마장을 통해 승마 대중화와 저변 확대를 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 야간 승마강습 외에도 일반인을 대상으로 한 회원제 승마강습과 재활 승마강습 등이 마련돼 있다.
익산시 관계자는 "승마는 말과의 교감을 통해 정서적 안정과 체력 단련, 스트레스 해소에 도움을 주는 스포츠"라며 "앞으로도 더 많은 시민들이 승마를 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com