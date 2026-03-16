김제시립도서관 'AI 창작교육' 수강생 모집

내달 3~24일, 생성형 AI 창작활용 교육 운영

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 시립도서관이 실습형 AI 활용 교육 프로그램 'AI, 나의 창작 파트너' 수강생을 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 급변하는 인공지능 기술 환경에 대응하고 시민들의 AI 활용 능력을 높이기 위해 마련됐다.

실습형 AI 활용 교육생 모집 안내 포스터[사진=김제시] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

교육 과정은 △생성형 AI 이해 △AI를 활용한 콘텐츠 제작 실습 △개인 맞춤형 AI 활용 전략 설계 등으로 구성되며, 전문 강사와 함께 실습 중심 교육으로 진행된다.

프로그램은 내달 3일부터 24일까지 매주 금요일 오후 7시부터 9시까지 총 4회 운영되며, 김제시립도서관 5층 배움터 3 강의실에서 진행된다.

모집 인원은 김제시민 성인 20명이며 신청은 16일 오전 9시부터 김제시립도서관 홈페이지를 통해 선착순으로 접수한다.

교육 참여 방법과 세부 일정은 김제시립도서관 홈페이지에서 확인할 수 있으며 기타 문의는 시립도서관으로 하면 된다.

정성주 김제시장은 "이번 프로그램을 통해 시민들이 AI를 보다 친숙하게 이해하고 창의적으로 활용하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 시민 디지털 역량 강화를 위한 다양한 교육 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.

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