유니테크노·계양전기, 멕시코 공동운영 협약

통상 불확실성 속 현지 공급체계 구축



유니테크노, 계양전기와 멕시코 공장 공동운영 북미 시장 현지 대응 위한 전략적 협력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 엔지니어링 플라스틱 사출 전문기업 유니테크노는 고객사인 계양전기와 북미 시장 공동 대응을 위한 전략적 협력에 나선다고 16일 밝혔다. 양사는 세부사항이 조율되는 대로 '북미 현지공급 체계 구축을 위한 멕시코 생산거점 공동운영 업무협약'을 체결할 예정이다.

회사에 따르면 이번 업무협약을 통해 유니테크노 멕시코 법인(Uniteknomex) 내 생산공간을 계양전기와 공동으로 활용한다. 동일 부지에서 양사의 공정을 연계한 현지 공급체계를 구축할 계획이다. 현재 유니테크노 멕시코 공장의 생산능력(CAPA)은 약 700억원 수준이고, 최대 1000억원 수준까지 확장 가능하다.

특히 유니테크노의 사출 공정부터 계양전기의 완성부품 검사·출하까지 단일 거점 내에서 이어지도록 운영함으로써, 북미 고객의 납기·품질 요구에 대한 대응 속도를 높이고 현장 실행력을 강화한다는 방침이다.

유니테크노 멕시코 공장 전경. [사진=유니테크노]

이번 협력은 최근 북미 지역 통상환경의 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 양사의 사업적 필요가 맞아떨어진 전략적 판단의 결과다. 계양전기는 멕시코 거점을 교두보로 북미 지역에서의 현지 대응 기반을 빠르게 확보하고, 유니테크노는 대규모 투자를 완료한 멕시코 공장의 운영 효율과 가동 안정성을 높일 것으로 기대된다.

또한 생산과 납품의 물리적 거리를 최소화함으로써 리드타임 단축, 물류·재고 부담 완화, 품질 이슈의 즉시 대응 등 실무적 효과를 기대하고 있다.

유니테크노 관계자는 "최근 사업환경 변동성이 커지는 상황에서, 양사가 필요로 하는 '현지 대응'의 방향이 명확히 일치하였다"며 "이번 협약은 같은 현장에서 생산과 공급을 연결해 북미 고객 요구에 더 빠르고 안정적으로 대응하기 위한 전략적 선택"이라고 밝혔다.

한편 유니테크노는 지난 4일 공시를 통해 31일에 진행되는 주주총회에서 정관 변경을 통해 피지컬 AI(인공지능) 관련 사업목적을 추가하는 안을 상정했다.

nylee54@newspim.com