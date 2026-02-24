유니테크노, 로봇 구동 핵심부품 사업 본격화

AMR용 액추에이터 모듈 고객 검증 단계 진입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔지니어링 플라스틱 사출 전문기업 유니테크노는 자율이동로봇(AMR)에 적용 가능한 범용 액추에이터 모듈이 고객 검증 단계에 진입했다고 24일 밝혔다. 이를 계기로 로봇 구동 모듈 분야에서 양산 파트너로서의 사업 기반을 확대하는 한편, 휴머노이드 관절용 고정밀 액추에이터 개발도 병행 추진하고 있다.

회사에 따르면 이번 AMR용 액추에이터 모듈은 유니테크노의 특수관계사 엔엠씨(NMC)가 개발을 완료한 제품이다. 고정밀 모터 설계 및 제어 알고리즘 기반의 구동 기술이 적용된 범용 액추에이터 플랫폼으로, 엔엠씨는 다년간 전기차 구동모터 및 제어기 개발을 하며 축적한 고토크 밀도 설계 역량과 고효율 전력 제어 기술을 기반으로 로봇 구동 환경에 최적화된 소형·경량 구조와 안정적인 출력 특성을 구현했다.

유니테크노는 AMR 모듈의 샘플 생산 및 향후 양산 전환 체계 구축을 담당한다. 자동차 부품 사업을 통해 축적한 정밀 사출, 금형, 조립 기술과 품질관리 체계를 기반으로 로봇 구동 모듈에 요구되는 공정 안정성, 변경관리, 검사·추적성 체계를 단계적으로 적용할 예정이다.

유니테크노 부산2공장 전경. [사진=유니테크노]

특히 현재 국내 고객사 1개사에 대한 AMR 모듈 샘플 공급이 확정됐으며, 추가로 3~4개 잠재 고객사와 샘플 공급 및 기술 협의를 진행 중이다. 고객 검증 일정에 맞춰 성능 테스트 및 공정 검증을 병행하고 있으며, 향후 양산 전환 가능성을 높이기 위한 품질 기준 정립을 추진 중이다.

또한 해당 모듈은 AMR을 포함해 물류 자동화, 협동로봇, 산업용 로봇 플랫폼 등에 적용 가능한 구조로 설계됐다. 설계 초기 단계부터 양산 전환을 고려한 구조 최적화를 병행했다는 점이 특징이다.

아울러 엔엠씨는 휴머노이드 로봇의 관절 구동을 위한 고정밀 감속기 일체형 액추에이터를 개발 중이다. 휴머노이드 관절 구동은 높은 토크 밀도와 함께 미세한 위치 제어 정밀도, 반복 하중 조건에서의 내구성, 백래시(Backlash) 최소화가 핵심 기술 요소로 평가된다.

엔엠씨는 모터·제어 기술과 함께 고감속비 구현이 가능한 정밀 감속기 설계 기술을 통합 적용해 소형 구조 내에서 높은 토크 출력과 부드러운 구동 특성을 동시에 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 감속기와 모터의 일체형 설계를 통해 구조적 유격을 최소화하고, 제어 알고리즘과 기구 설계를 통합 최적화함으로써 관절 구동 시 발생할 수 있는 진동 및 위치 오차를 줄이는 방향으로 개발을 진행 중이다.

유니테크노 관계자는 "로봇 산업은 피지컬 AI 확산과 함께 고정밀 구동 시스템의 신뢰성과 양산 안정성이 경쟁력을 좌우하는 단계로 진입하고 있다"며 "엔엠씨의 모터·제어·감속기 통합 설계 기술과 유니테크노의 제조·품질 역량을 결합해 AMR을 시작으로 휴머노이드 등 차세대 로봇 플랫폼까지 적용 영역을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 유니테크노는 로봇 구동 핵심부품을 전략 사업 영역으로 정의하고 관련 연구개발 및 양산 인프라 투자를 단계적으로 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com