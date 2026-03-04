유니테크노, 정기주총 예정…"현금 차등배당 결정"

로봇 구동모듈 사업 본격화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유니테크노는 차등배당 방식의 현금배당을 결정했다고 4일 밝혔다. 회사는 오는 31일 정기주주총회를 개최할 예정이다.
유니테크노는 이번 주주총회에서 정관 변경을 통해 피지컬AI 관련 사업목적을 추가하는 안을 상정했다. 최대주주 등에게는 배당을 제외하고 소액주주들에게만 주당 17원씩을 배당하는 '최대주주 0원 차등배당 방식'의 현금배당을 결정했다. 유니테크노의 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합은 약 65%다. 약 35%의 주주에게 동일한 총액으로 약 3배 더 배당금을 지급하는 효과다.
특히 회사는 로봇 및 자동화장치용 부품·모듈·장치 제조 및 판매업, 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업, 전자부품 및 전기·전자 응용기기 제조 및 판매업 등의 사업목적을 추가하는 정관 일부 변경 안건을 이번 정기주주총회에 상정했다. 유니테크노는 최근 자율주행 로봇(AMR)에 적용 가능한 범용 액추에이터 모듈 고객 검증 단계에 진입하는 등 로봇 관련 사업에 본격적으로 진출하고 있다.
유니테크노 관계자는 "이번 차등배당은 최대주주가 배당금 중 자신의 몫 전부를 회사의 신규 산업 진출에 재투자하겠다는 의지를 직접적으로 보여주는 것"이라며 "회사는 향후 로봇 구동 모듈 분야, 피지컬AI를 위한 엔지니어링플라스틱 사출 적용 분야 등에서 제조·품질 역량을 기반으로 양산 전환 체계를 단계적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
또한 회사는 주주환원 정책의 지속가능성과 예측가능성을 높이기 위해 올해 반기배당 도입을 추진한다. 이번 주주총회에서 올해 반기부터 시행하는 반기배당 추진을 위해 관련 정관 조항 정비안도 함께 상정한다.
재무제표상 당기순손실이 반영된 결산기임에도 불구하고 배당을 실현하며 주주환원 정책 기조를 이어간다. 유니테크노는 지난 실적공시에서 당기순손실의 주요 요인으로 공정가치측정 금융자산 평가손실을 꼽았다.
유니테크노 관계자는 "영업활동에서 발생하는 현금 유출과는 성격이 다른 투자자산에 대한 가치 평가 요인이 반영된 것"이라며 "회사는 투명경영과 투자자 신뢰 제고 차원에서 보유 투자유가증권 등에 대해 보수적 관점의 평가 및 투명한 회계처리를 적용해 재무정보의 신뢰성을 제고하는 방향으로 운용해 갈 것"이라고 전했다.
한편 유니테크노는 지난 1월 회사의 미래 성장 동력으로 '피지컬AI 하드웨어' 시장에 본격 진출한다고 밝힌 바 있다.
