휴온스글로벌, 휴엠앤씨 주식 12만140주 추가 매수

지분율 59%→60.22%로 상승...휴엠앤씨, 주당 200원 첫 결산배당 실시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 휴온스그룹 지주사인 휴온스글로벌이 자회사 주식 매입을 통한 책임 경영으로 주주 가치 제고를 위한 행보를 이어가고 있다.

휴온스글로벌은 4억 9995만원 규모의 휴엠앤씨 주식을 장내 매수했다고 16일 공시했다.

휴온스그룹 CI [사진=휴온스 제공] nrd@newspim.com

휴온스글로벌은 지난 2월 19일부터 3월 12일까지 휴엠앤씨 주식 12만 140주를 매입했다. 그 결과 지분율은 59%에서 약 60.22%로 늘었다.

휴온스글로벌은 장내 매수를 통한 주가 부양을 목표로 휴엠앤씨 주식 장내 매수를 진행해 왔다. 실제로 장내매수가 시작하기 전 영업일인 2월 13일 휴엠앤씨 종가는 3980원을 기록했다. 장내매수를 마친 3월 12일 종가는 약 10.43%가 오른 4395원을 기록했다.

앞서 휴온스글로벌은 지난해 5월과 10월에도 각각 약 5억원 규모의 휴엠앤씨 주식을 매입했다. 작년과 올해 매수 총액은 약 15억원으로 총 590만 7370주를 보유하게 됐다.

휴엠앤씨는 지난 2월 주주가치 제고를 위해 최초로 주당 200원의 결산 배당을 실시하기로 결정했다. 배당금총액은 약 20억원으로 자기주식 1081주를 제외한 99.9%의 주주에게 지급한다. 배당결정일(3월 13) 직전 일주일 종가 기준 산정한 시가배당율은 5.19%에 달한다. 배당기준일은 정기주주총회 이후인 다음달 3일이다.

휴엠앤씨는 화장품 부자재 및 의료용 용기 등을 생산하는 휴온스그룹의 헬스케어 부자재 기업이다. 지난해 연결 재무제표 기준 매출은 523억원으로 전년 대비 11% 늘었다. 특히 지난해 본격 가동을 시작한 휴엠앤씨 베트남 법인 공장의 생산 실적이 매출에 반영되며 성장을 이끌었다.

휴온스글로벌 송수영 대표는 "휴온스그룹 지주사로서 휴온스글로벌은 다방면으로 가족사를 지원하고 있다"며 "앞으로도 휴엠앤씨가 주주들과 함께 성장할 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

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