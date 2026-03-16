경기도미래세대재단 '청소년의 진로를 향한 행진' 사업 참여팀 모집

김현삼 대표 "청소년이 스스로 진로를 탐색하고, 미래 역량을 키울 수 있길 기대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도미래세대재단은 오는 17일부터 30일까지 '청소년의 진로를 향한 행진' 사업에 참여할 청소년 프로젝트팀을 모집한다고 16일 밝혔다.

청소년의 진로를 향한 행진 모집 안내 포스터. [사진=경기도]

재단에 따르면 '청소년의 진로를 향한 행진'은 청소년이 직접 진로 관련 주제를 정하고 프로젝트 활동을 기획·실행하는 진로 탐색 프로그램이다.

경기도미래세대재단은 총 35개 프로젝트팀을 선발해 팀당 250만 원의 활동비를 지원할 계획이다. 선정된 팀은 4월부터 9월까지 6개월 동안 진로 관련 프로젝트를 운영하고 10월 성과공유회에서 활동 결과를 발표하게 된다. 우수 프로젝트팀 선정 시 도지사 포상이 수여된다.

모집 대상은 경기도에 거주하는 2008~2013년생 청소년이다. 팀당 5명에서 10명 이하의 청소년을 포함해 지역 청소년수련시설과 함께 팀을 구성해야 한다.

신청을 원하는 청소년 팀은 경기도미래세대재단 누리집에서 공고문을 확인한 다음 30일까지 네이버폼으로 관련 서식을 작성·제출하면 된다.

김현삼 경기도미래세대재단 대표이사는 "청소년이 스스로 진로를 탐색하고 다양한 경험을 통해 미래 역량을 키울 수 있도록 이번 사업을 마련했다"며 "청소년이 직접 기획하고 실행하는 프로젝트 활동을 통해 자신의 진로 가능성을 발견하는 의미 있는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.

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