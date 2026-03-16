起亚调整中国市场战略 聚焦全球布局

纽斯频通讯社首尔3月16日电 韩国车企起亚发布业务报告，在每年对主要市场提出的汽车销量目标中，中国市场首次被排除在外。分析认为，在中国内需增速放缓和电动化竞争加剧的背景下，现代汽车和起亚中国法人的业务战略重心正从本地销售转为出口导向。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

据金融监督院电子公示系统发布的内容，起亚在12日公示的业务报告中，提出今年国内外主要市场销量目标（以批发销量为准）为335万辆，同比增长6.8%。按市场划分，公司计划在韩国销售57万辆、美国92万辆、西欧56万辆、印度30万辆等。但中国市场本次并未被公司列入主要市场目标行列。

起亚每年都会在事业报告中的"董事经营诊断及分析意见"部分公布上一年度的全球各地区销量以及当年的市场销售目标。

分析最近5年起亚的业务报告发现，自2022年提出中国市场销量目标为同比增长45.7%至18.5万辆后，起亚逐步缩减其销量目标：2023年17万辆、2024年12万辆、2025年8万辆。然而，完全取消中国市场销售目标的情况尚属首次。

起亚最后一次在"董事经营诊断及分析意见"中单独对中国市场进行展望是在2023年业务报告。当时公司预测2024年中国市场销量为12万辆并表示："中国市场将通过中国战略型首款电动车EV5的正式销售，以及推出核心主力车型索奈（Sonet），力争实现销量同比增长。"

此后，在2024年业务报告中，起亚提出2025年中国市场销量目标为8万辆，但未作单独说明，仅表示："亚太、中东、中南美等新兴市场计划通过扩大中国工厂生产车辆的战略性出口，持续实现销售增长。"而在本次2025年业务报告中，展望2026年全球市场时，中国市场销量目标及相关说明均被省略。

分析认为，业务报告中的变化与现代汽车集团将现代汽车和起亚中国法人的事业战略重心从当地销售转向出口的趋势相吻合。现代汽车和起亚之所以在中国市场转向出口中心战略，是因为中国市场环境的变化。以比亚迪为首的中国电动汽车企业迅速蚕食当地市场，外资汽车品牌的立足之地日益狭窄。

2016年，现代汽车和起亚曾凭借燃油车在中国市场分别销售约114万辆和65万辆，但在中国电动汽车企业扩张全面展开的2023年，销量骤降至约24万辆和8.4万辆水平。2024年和2025年，中国当地销量也停留在约8万辆水平，市场份额仅为0.3%左右。

不过，起亚在业务报告中的"2026年海外销售战略"部分仍提到在中国市场将推出新款赛图斯（Seltos）、改款狮跑（Sportage）和EV5等主力SUV车型，以扩大内需销售并提升市场动能。同时，公司还计划加强核心经销商体系建设，巩固销售基础，利用中国工厂支持出口供应，积极应对全球需求。

起亚还表示，中国市场的战略决策并非单纯追随市场变化，而是基于消费者真实需求进行的前瞻性应对。公司希望通过这一战略摆脱单纯的价格竞争陷阱，转向以"品牌价值"为核心的发展路径。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社