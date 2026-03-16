전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

起亚调整中国市场战略 聚焦全球布局

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔3月16日电 韩国车企起亚发布业务报告，在每年对主要市场提出的汽车销量目标中，中国市场首次被排除在外。分析认为，在中国内需增速放缓和电动化竞争加剧的背景下，现代汽车和起亚中国法人的业务战略重心正从本地销售转为出口导向。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

据金融监督院电子公示系统发布的内容，起亚在12日公示的业务报告中，提出今年国内外主要市场销量目标（以批发销量为准）为335万辆，同比增长6.8%。按市场划分，公司计划在韩国销售57万辆、美国92万辆、西欧56万辆、印度30万辆等。但中国市场本次并未被公司列入主要市场目标行列。

起亚每年都会在事业报告中的"董事经营诊断及分析意见"部分公布上一年度的全球各地区销量以及当年的市场销售目标。

分析最近5年起亚的业务报告发现，自2022年提出中国市场销量目标为同比增长45.7%至18.5万辆后，起亚逐步缩减其销量目标：2023年17万辆、2024年12万辆、2025年8万辆。然而，完全取消中国市场销售目标的情况尚属首次。

起亚最后一次在"董事经营诊断及分析意见"中单独对中国市场进行展望是在2023年业务报告。当时公司预测2024年中国市场销量为12万辆并表示："中国市场将通过中国战略型首款电动车EV5的正式销售，以及推出核心主力车型索奈（Sonet），力争实现销量同比增长。"

此后，在2024年业务报告中，起亚提出2025年中国市场销量目标为8万辆，但未作单独说明，仅表示："亚太、中东、中南美等新兴市场计划通过扩大中国工厂生产车辆的战略性出口，持续实现销售增长。"而在本次2025年业务报告中，展望2026年全球市场时，中国市场销量目标及相关说明均被省略。

分析认为，业务报告中的变化与现代汽车集团将现代汽车和起亚中国法人的事业战略重心从当地销售转向出口的趋势相吻合。现代汽车和起亚之所以在中国市场转向出口中心战略，是因为中国市场环境的变化。以比亚迪为首的中国电动汽车企业迅速蚕食当地市场，外资汽车品牌的立足之地日益狭窄。

2016年，现代汽车和起亚曾凭借燃油车在中国市场分别销售约114万辆和65万辆，但在中国电动汽车企业扩张全面展开的2023年，销量骤降至约24万辆和8.4万辆水平。2024年和2025年，中国当地销量也停留在约8万辆水平，市场份额仅为0.3%左右。

不过，起亚在业务报告中的"2026年海外销售战略"部分仍提到在中国市场将推出新款赛图斯（Seltos）、改款狮跑（Sportage）和EV5等主力SUV车型，以扩大内需销售并提升市场动能。同时，公司还计划加强核心经销商体系建设，巩固销售基础，利用中国工厂支持出口供应，积极应对全球需求。

起亚还表示，中国市场的战略决策并非单纯追随市场变化，而是基于消费者真实需求进行的前瞻性应对。公司希望通过这一战略摆脱单纯的价格竞争陷阱，转向以"品牌价值"为核心的发展路径。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동