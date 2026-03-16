전국 광역단체장 3월16일 일정

▲김영환 충북지사
- 관리자 역량강화교육 특강(10:00 자치연수원)
- 괴산군장애인보호작업장 개원식(14:00 괴산군)
▲김진태 강원도지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 기자간담회(10:30 도청 기자실)
- 강원특별자치도-아고다 업무협약식 (13:00 원주미래산업진흥원)
- 외국인 관광택시 발대식 (13:30 원주미래산업진흥원)
- 첨단의료복합단지 민관협력 업무협약식(14:30 원주의료기기산업진흥원)
▲이철우 경북도지사
- 신규 임용장 수여식(09:30 사림실)
- 행정안전부장관, 산불피해 이재민 임시주거단지 방문(15:00 안동시 일직면)
▲김관영 전북지사
- 공식일정 없음
▲강기정 광주시장
- 100만 동부권 신경제 비전 간담회(11:00 순천시의회 소회의실)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 하천·계곡 내 불법점용 시설 정비 TF회의(10:00 정철실)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(10:00 9:00 대회의실)
- 제295회 임시회 제1차 본회의(10:00 본회의장)
- 제23회 인동장터 독립만세운동 기념행사(14:00 인동 만세로광장)
- 대덕특구 연구기관 주말개방 업무협약식(16:00 중회의실)
▲최민호 세종시장
- 시정 현안 관련 기자간담회(10:00 정음실)
▲김태흠 충남지사
- 대덕특구 연구기관 주말개방 업무협약식(10:20 상황실)
- 부지사 소관 실국원장 회의(10:30 집무실)
- 제2차 경제상황 현장 점검회의(14:30 당진상공회의소)
▲유정복 인천시장
- 천원주택 접수 행사 (10:00)
- 인천향교 전교 이취임식 (11:00)
- 인천예술인회관 현장 설명회 (11:50)
- 인천뮤지엄파크 착공식 (14:00
▲박형준 부산시장
- 주간 정책회의(09:00 영상회의실)
- 전화 인터뷰-부산일보TV 뉴스캐라(10:35 집무실)
- 업무협약-관광 분야 스타트업 공동 육성 및 관광산업 활성화(11:00 국제의전실)
- '리본 프로젝트' 1만 내편돌보미 출범식(14:00 1층 대강당)
- 위촉장 수여식-미디어 소통 홍보대사(15:40 국제의전실)
- 접견-(사)전국모범운전자연합회 부산지부(16:00 의전실)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장 회의(09:00 도정회의실)
- 전통시장 상인 간담회(11:00 도청 신관 중회의실)
- 공공기관 2차이전 범도민 유치위원회 출범식(14:00 CECO 6층 회의실)
▲김두겸 울산시장
- S-OIL 햇살나눔 행복 울산 프로젝트 사업비 전달식(16:30 시장실)
▲김동연 경기도지사
- 기후정책 타운홀 미팅(10:00 시흥)
- 햇빛 자전거길 준공식(11:40 시흥)
▲오영훈 제주도지사
- 주간 혁신 성장회의(08:40 탐라홀)
- 한국은행-제주도-제주연구원 업무협약(11:00 메종글래드 제주)
- 노인일자리 공동체사업단 '우영뜨락' 개소식(14:00 이도동 소재 스마트팜)
- 곶자왈공유화재단 및 지역주민 간담회(15:30 조천읍 일원)
- 4.3역사왜곡 대응 법률자문단 위원 위촉장 수여식(17:40 백록홀)
[전국종합=뉴스핌]