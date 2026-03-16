정인화 광양시장 17일 예비후보 등록 "한 번 더 맡겨달라"

민주당 경선 승부수…"공정한 심판 선택"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 재선에 도전하는 정인화 광양시장이 오는 6·3 지방선거를 앞두고 본격적인 행보에 나선다.

정 시장은 16일 뉴스핌과 통화에서 "광양의 주요 현안들을 마무리한 뒤 17일 광양시선거관리위원회에 예비후보 등록을 하고, 오후에 출마 기자회견을 가질 예정"이라며 "공식적으로 6·3 지방선거 광양시장 선거전에 뛰어들겠다"고 밝혔다.

현직 프리미엄 논란을 피하고 '공정한 경선' 이미지를 강조하기 위한 결단으로, 다른 민주당 예비후보들과 동일한 조건에서 지지를 호소하겠다는 의지가 반영된 것으로 해석된다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 정인화 광양시장이 7일 오후 2시 광양시 성황다목적체육관 3층에서 자신의 저서 '그 남자의 일생' 출판을 기념하는 북 콘서트를 열고 있다. 2026.02.07 chadol999@newspim.com

이번 광양시장 선거에는 정 시장을 비롯해 김태균 전남도의회 의장, 박성현 전 여수광양항만공사 사장, 이충재 더불어민주당 당대표 특보가 출마 의사를 밝히며, 민주당 '4파전' 구도가 뚜렷해지고 있다.

현재 다른 정당 예비후보는 없는 상황으로, 지역에서는 "광양에서는 민주당 공천이 곧 당선"이라는 말이 나올 정도로 민주당 우위 구도가 견고하다는 분석이 우세하다.

정 시장의 중도 사퇴는 공천 경쟁 과정에서 불거질 수 있는 '현직 프리미엄' 논란을 조기에 차단하고, 경선 무대에서 다른 주자들과 동일선상에서 평가받겠다는 메시지로 받아들여진다. 동시에 민선 시장으로서의 행정 연속성과 안정감, 전·현직 국회의원 및 중앙 정치권 인맥을 바탕으로 "한 번 더 맡겨달라"는 재신임 요구에 나설 것으로 관측된다.

민주당 경선 구도에서 각 후보는 저마다 강점을 내세우고 있다. 정 시장은 행정·입법 경험을 겸비한 '경험과 연속성' 카드를, 김태균 의장은 도의회 의장 경력을 통한 리더십을, 박성현 전 사장은 항만·물류 전문가 이미지를, 이충재 특보는 중앙당 조직력과 정당 네트워크를 강점으로 강조하고 있다.

민주당 일색 구도인 만큼 경선 결과가 곧 6·3 지방선거 본선 결과와 직결될 가능성이 크다는 전망이 지배적이다.

다만 경선 이후 후보 단일화 여부, 경선 과정에서의 갈등 관리, 탈락 후보의 무소속 출마 가능성 등은 변수로 남아 있다.

정 시장의 사퇴와 예비후보 등록을 계기로 광양시장 선거전이 본격화한 가운데, 각 후보의 조직 결집력과 중도·무당층 확장력이 최종 승자를 가를 핵심 관전 포인트로 떠오르고 있다.

정 시장의 사퇴와 예비후보 등록을 계기로 광양시장 선거전이 본격화하면서, 각 후보의 조직 결집력과 중도·무당층 확장력이 최종 승부를 가를 핵심 변수로 부상하고 있다.

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