[WBC] 홈런 3방 맞은 일본, 베네수엘라에 5-8 충격패... 2연패 도전 무산

오타니 솔로 홈런에도 사상 첫 4강 무대 못 밟아

키움·KT 출신 헤이수스, 2.1이닝 무실점으로 승리 투수

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 월드베이스볼클래식(WBC) 우승 후보로 꼽히던 일본이 베네수엘라에 발목을 잡히며 충격적인 탈락을 당했다.

일본은 15일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 8강전에서 베네수엘라에 5-8로 역전패했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 베네수엘라 선수들이 15일 열린 WBC 8강 일본과의 경기에서 아쿠냐 주니어가 1회 솔로 홈런을 터트리자 같이 환호하고 있다. 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

이로써 일본은 WBC 2연패 도전에 실패하며 8강에서 대회를 마쳤다. 특히 2006년 WBC 창설 이후 처음으로 4강 무대에 오르지 못하는 충격적인 결과를 남겼다.

반면 베네수엘라는 2009년 대회 이후 무려 17년 만에 준결승 진출에 성공했다. 당시 베네수엘라는 준결승에서 한국을 만나 선발 윤석민에게 막히며 2-10으로 패해 결승 진출이 좌절된 바 있다.

이번 승리로 베네수엘라는 오는 17일 같은 장소에서 이탈리아와 준결승전을 치른다. 베네수엘라는 이 경기에서 사상 첫 WBC 결승 진출이라는 새로운 역사에 도전한다.

경기는 시작부터 장타 싸움으로 이어졌다. 베네수엘라는 1회초 선두타자 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)가 일본 선발 야마모토 요시노부(LA 다저스)의 가운데 몰린 직구를 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다.

그러자 일본도 곧바로 반격했다. 1회말 선두타자로 나선 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 베네수엘라 선발 랜저 수아레스(보스턴)를 상대로 동점 솔로 홈런을 날렸다. WBC 역사상 처음으로 1회초와 1회말 선두타자 홈런이 동시에 터지는 장면이었다.

베네수엘라는 2회 다시 리드를 잡았다. 에세키엘 토바르(콜로라도)와 글레이버 토레스(디트로이트)가 연속 2루타를 터뜨리며 한 점을 추가했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 일본의 간판 타자 오타니 쇼헤이가 15일 열린 WBC 8강 베네수엘라와의 경기에서 1회 균형을 맞추는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

일본은 3회말 홈런 한 방으로 경기를 뒤집었다. 1사 2루 상황에서 타석에 들어선 오타니를 상대로 베네수엘라 벤치는 고의 볼넷을 선택해 승부를 피했다. 그러나 다음 타자 사토 데루아키(한신)가 적시 2루타를 터뜨리며 동점을 만들었다. 이어 1사 2, 3루에서 모리시타 쇼타(한신)가 체인지업을 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 쏘아 올리며 일본이 5-2로 앞서갔다.

하지만 베네수엘라는 쉽게 무너지지 않았다. 5회초 1사 1루에서 마키엘 가르시아(캔자스시티)가 스미다 지히로(세이부)를 상대로 2점 홈런을 터뜨리며 추격했다.

6회초에는 경기의 흐름을 뒤집는 장면이 나왔다. 토바르와 토레스의 연속 안타로 만든 무사 1, 3루에서 와일러 아브레우(보스턴)가 이토 히로미(닛폰햄)의 높은 포심 패스트볼을 공략해 우측 관중석 2층까지 날아가는 대형 3점 홈런을 터뜨렸다. 이 한 방으로 베네수엘라는 7-5로 경기를 뒤집었다.

일본은 8회초 치명적인 실책까지 겹치며 무너졌다. 투수 다네이치 아츠키(지바 롯데)가 무사 2루 상황에서 주자 토바르를 견제하려다 송구 실수를 범했고, 공이 외야 쪽으로 빠지는 사이 토바르가 홈까지 파고들어 점수 차는 8-5로 벌어졌다.

이후 일본은 추가 득점에 실패하며 결국 경기를 뒤집지 못했다.

베네수엘라의 승리를 이끈 숨은 주역은 구원 투수 엔마누엘 데 헤이수스(디트로이트)였다. 그는 팀의 세 번째 투수로 등판해 2.1이닝 동안 1안타 1볼넷 3삼진 무실점으로 일본 타선을 봉쇄하며 역전승의 발판을 마련했다.

헤이수스는 과거 KBO리그에서 활약했던 투수로 한국 팬들에게도 익숙하다. 그는 2024년 키움, 2025년 KT에서 뛰었던 경험이 있다.

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