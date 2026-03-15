청주공항 이용객 '고공비행'…국제선 증가율 전국 1위

2월 이용객 43만 명…전년 대비 44%↑

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항 이용객 수가 지난달 43만 명을 기록하며 전년 대비 44% 급증한 것으로 나타났다.

국제선 증가율은 전국 공항 중 가장 높아 중부권 관문 공항으로서의 위상이 더욱 강화되고 있다.

청주국제공항. [사진 = 뉴스핌DB]

15일 한국공항공사 항공통계에 따르면 지난 2월 청주국제공항 이용객은 지난해 같은 달 30만 명보다 13만 명(44.0%) 늘어난 43만 명으로 집계됐다.

이는 인천국제공항을 제외한 지방공항 중 네 번째로 많은 수준이다.

특히 국제선 여객 증가율은 전국 공항 가운데 1위를 차지했으며, 전체 이용객 증가율도 전국 3위에 올랐다.

이 같은 성장세는 일본과 동남아 등 중·단거리 노선이 잇따라 취항하며 여객 선택 폭이 넓어진 것과, 청주공항의 신속한 수속 서비스 등 이용 편의성이 맞물린 결과로 분석된다.

또한 항공사 운항편 수도 전년 대비 45.5% 늘어, 공급 확대가 수요 증가로 이어지는 선순환 구조가 정착된 것으로 보인다.

충북도는 이러한 추세가 이어질 경우 올해 연간 이용객이 500만 명을 돌파할 것으로 전망하고 있다.

도는 이에따라 급증하는 여객 수요에 대응하기 위해 공항 인프라 확충에 행정력을 집중하고 있다.

주요 추진 사업으로 ▲제2주차빌딩 건립 ▲여객터미널 증축 ▲항공기 주기장 확충 등이 꼽힌다.

김민정 도 균형발전과장은 "청주국제공항 이용객 증가는 단순한 통계를 넘어 중부권 경제 활성화의 기폭제가 되고 있다"며 "이용객 편의를 높이기 위한 인프라 개선과 민간 전용 활주로 확보를 통해 청주공항을 명실상부한 중부권 허브공항으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com