남해 조도 인근 테트라포드 낚시객 추락해 숨져

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천해양경찰서는 14일 낮 12시 23분경 남해군 조도 방파제 인근에서 테트라포드 아래로 추락한 낚시객을 발견해 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다고 밝혔다.

경남 사천해양경찰서가 14일 경남 남해군 조도 방파제 인근 테트라포드 아래로 추락한 낚시객을 이송하고 있다.[사진=사천해양경찰서]2026.03.14

사천해경에 따르면 낚시객 A(60대)씨는 지인 B씨와 함께 조도 도선을 이용해 입도한 뒤 방파제 인근에서 낚시를 하던 중, A씨가 보이지 않자 B씨가 신고했다.

신고를 접수한 해경은 남해파출소 연안구조정과 구조대, 경비함정을 현장에 급파해 수색을 실시했으며, 조도 방파제 인근 테트라포드 아래에서 의식과 호흡이 없는 상태의 A씨를 발견했다. 구조대는 심폐소생술을 실시하며 인근 병원으로 긴급 이송했으나 결국 사망한 것으로 확인됐다.

발견 당시 A씨는 구명조끼를 착용하지 않은 상태였던 것으로 확인됐다. 해경은 A씨가 테트라포드에서 추락한 경위를 조사할 예정이다.

사천해경은 "최근 테트라포드와 방파제 등 위험지역에서 낚시를 하는 인원이 증가하면서 추락 등 안전사고가 빈번히 발생하고 있다"며 "낚시객들은 구명조끼를 착용하고 낚시금지구역 출입을 금지하는 등 안전수칙을 반드시 준수해 달라"고 당부했다.

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