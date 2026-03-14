우상호 "양양, 강원 문화관광의 선도 모델"

서피비치 청년들과 간담회…"현장 목소리 정책에 담아 국제 관광지로"

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 더불어민주당 강원특별자치도지사 예비후보가 영동권 정책 행보 마지막 날인 지난 13일 양양 서피비치를 찾아 지역 청년들과 강원도 문화관광의 미래를 논의했다.

우 예비후보는 양양 워케이션센터 '웨이브웍스'에서 열린 간담회에서 청년 창업가들의 애로사항을 청취하고, 서피비치를 중심으로 한 양양 문화관광의 글로벌 경쟁력을 직접 점검했다.

우상호 예비후보가 지역 청년들과 강원도 문화관광의 미래를 논의하고 있다.[사진=우상호 선거사무소] 2026.03.14 onemoregive@newspim.com

그는 "문화관광산업은 강원도의 미래 먹거리 핵심축 중 하나"라며 "양양은 지역과 관광 테마, 그리고 청년이라는 삼박자가 가장 잘 어우러진 모델"이라고 평가했다. 그러면서 "오늘 청년들이 제안한 현장의 목소리를 정책에 녹여 확실한 공약으로 담아내겠다"고 밝혔다.

간담회에 참석한 박준규 서피비치 대표 등 청년들은 "양양은 과거 인구 유입에 성공한 경험이 있는 잠재력 큰 도시"라며 "로컬 문화산업 활성화를 통해 소멸위기 지역에 희망을 불어넣고, 꿈을 펼칠 수 있는 환경 조성이 절실하다"고 건의했다.

이에 우 예비후보는 "강원도를 국제적인 관광지로 탈바꿈시키겠다는 큰 설계를 가지고 있다"며 "양양과 같은 테마 마을을 매력적인 거점으로 삼아 더 많은 관광객들이 즐길 수 있는 환경을 만들고, 현장에서 문화를 창출하는 청년들의 든든한 지원군이 되겠다"고 약속했다.

서피비치 간담회를 마친 우 예비후보는 조화벽 애국지사 헌정식에 참석하며 2박 3일간의 첫 영동권 현장 정책투어 일정을 마무리했다. 그는 "이번 투어를 통해 영동권의 무한한 잠재력을 다시 확인했다"며 "전 세계로 뻗어 나가는 강원의 미래를 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 소회를 밝혔다.

우 예비후보 측은 앞으로 강원 남부권과 접경지역 등 도내 전역을 도는 현장 정책투어를 이어가며 지역별 맞춤 공약을 구체화해 나갈 계획이다.

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