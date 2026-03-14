이민근 안산시장, 주유소 현장 방문..."유가 동향 점검·애로사항 청취"

"시민과 사업자 모두의 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 현장 소통 강화"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 안산시장이 지난 13일 저녁 서안산IC주유소(단원구 신길동 소재)를 찾아 유가 동향을 점검하고 현장의 애로사항을 청취했다고 14일 밝혔다.

이민근 안산시장이 13일 신길동 서안산IC주유소를 방문해 주유소 관계자와 유가 동향을 점검하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 방문은 미국과 이란 간 전쟁으로 국제유가가 급등하면서 시민들의 경제적 부담이 커지고 있는 가운데, 현장 상황을 살피고 석유제품 가격 동향을 점검하기 위해 마련됐다.

앞서 이 시장은 이날 오전 간부회의에서 국제유가 급등으로 어려움을 겪는 시민과 사업자의 부담 완화를 위해 공공 차원에서 동원할 수 있는 모든 지원 방안을 빠짐없이 발굴, 시행할 것을 공직자들에게 지시한 바 있다.

현장 방문에서 한 업계 관계자는 "국제유가 변동성이 커지고 있는 상황에서 정부의 가격 상한이 적용되면 영세 주유소는 운영 부담이 커질 수 있다"며 행정의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

정부는 지난 13일 0시부터 석유 최고가격제를 시행, 정유사의 공급가격 리터당 최고액을 ▲보통 휘발유 1,724원 ▲자동차용 경유 1,713원 ▲실내 등유 1,320원으로 지정했다. 정부는 중동 상황과 국제유가 동향 등을 고려해 2주 단위로 최고가격을 재지정한다는 방침이다.

시는 이에 맞춰 석유판매업소의 가격 동향을 지속적으로 모니터링하고, 정부 정책 시행 과정에서 발생하는 현장 의견을 관계기관에 전달하는 등 시민 생활 안정 대책을 강화할 계획이다.

이민근 안산시장은 "유가 급등으로 시민들의 생활비 부담이 급격하게 높아지고 있다"며 "석유제품 가격 동향을 지속적으로 점검하고, 시민과 사업자 모두의 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 현장 소통을 강화하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com