곡성군, 공공형 계절근로자 도입으로 농번기 숨통

라오스 인력 29명 첫 배치…옥과·석곡농협까지 순차 투입

[곡성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 곡성군이 라오스에서 선발된 공공형 외국인 계절근로자 입국 환영행사를 열고 본격적인 영농철 농촌 인력 지원에 나섰다.

곡성군은 13일 2026년 공공형 계절근로자 입국을 마치고 환영 행사를 개최했다고 밝혔다.

13일 곡성군은 라오스 국적 '공공형 계절근로자' 입국 환영행사를 가졌다 [사진=곡성군] 2026.03.13 chadol999@newspim.com

이번에 입국한 라오스 국적 계절근로자는 29명으로, 통역 인력 1명을 포함해 군과 라오스 간 업무협약(MOU)에 따라 현지 면접을 거쳐 선발됐다. 이들은 김해국제공항을 통해 입국한 뒤 곡성으로 이동해 마약·감염병 검사 등 건강검진을 마쳤다.

환영 행사에는 계절근로자와 곡성군·군의회·농협 관계자 등이 참석해 입국을 축하하고 근로자들을 격려했다. 계절근로자들은 이후 농협에 배치돼 한국 생활 안내, 농작업 시 준수사항 교육, 근로계약 체결, 통장 개설 등 사전 절차를 거친 뒤 순차적으로 농가 현장에 투입될 예정이다.

곡성군의 공공형 계절근로사업은 농협이 외국인 근로자를 직접 고용한 뒤 인력이 필요한 농가에 파견하는 방식으로 운영되고 있다.

군은 이를 통해 농번기 일손 부족 문제를 완화하고, 개별 농가의 인력 확보 부담과 행정·노무 절차 부담을 줄이고 있다는 설명이다.

군은 4월 중 옥과농협과 석곡농협에 배치될 추가 계절근로자도 순차 입국시켜 관내 과수·식량 작물 농가 등에 지원할 계획이다.

곡성군 관계자는 "계절근로자들이 한국 생활에 안정적으로 적응할 수 있도록 통역 지원과 생활 관리, 숙소 점검 등 근로환경을 지속적으로 관리하겠다"며 "농가에서도 안심하고 인력을 활용할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

