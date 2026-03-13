정동영 "평화로 가는 길은 없고 평화가 곧 길"

한반도 평화전략 자문단 3차 회의

적대성 해소·군사적 신뢰 구축

달라진 상황 반영 로드맵 짜야

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 13일 "세계에서 평화가 절체절명의 명제인 지역이 대한민국임을 절감하며 평화로 가는 길은 없고 평화가 곧 길"이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 오전 남북회담본부 회담장에서 한반도 평화전략 자문단 3차 회의를 열고 이같이 말했다.

정 장관은 "세간에서 쉽게 전쟁을 이야기하고 평화를 원하거든 전쟁을 준비하라는 말도 하는데, 전쟁을 준비하면 전쟁의 가능성이 높아질 뿐"이라고 말했다.

정동영 통일부 장관이 13일 한반도 평화전략 자문단 3차 회의에서 발언하고 있다. [사진=통일부]

이날 회의에는 정세현 전 통일부 장관과 김연철 한반도평화포럼 이사장 등 16명의 전문가가 참석해 한반도 평화를 위한 전략을 논의했다.

전문가들은 두 국가론이 나온 시점에서 대한민국의 통일 방안인 민족공동체 통일방안의 남북연합 단계를 현실적인 상황과 조건을 고려해 재해석할 필요가 있다고 제안했다. 적대성 해소와 군사적 신뢰 구축을 포함해 달라진 상황을 충분히 반영해 한반도 평화 로드맵을 짜야 한다고 의견을 냈다.

'페이스 메이커'를 '피스 메이커'로 전환해 한국이 적극적으로 나서고 미·중 대화뿐 아니라 주변국·국제기구와의 우회적이고 다자적 접근까지 적극 모색할 것을 주문했다.

통일부 관계자는 "앞으로도 한반도 평화전략을 구체화하고 실행해 나감에 있어 전문가들의 의견을 지속적으로 경청해 나갈 예정"이라고 강조했다.

