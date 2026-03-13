부산여성총연대 "여야, 여성후보 공천 비율 30%로 확대 촉구"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산여성시민단체가 여야에 여성후보에 대한 공천 비율을 30%로 확대할 것을 촉구했다.
6.3지방선거 여성정치참여 확대를 위한 부산여성총연대는 13일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시대적 요구인 혁신과 현실정치의 대안은 여성임을 직시하고 정치권에서부터 양성평등실현에 대한 의지를 보여주기를 촉구한다"고 밝혔다.
부산여성총연대는 "지방선거가 코앞으로 다가왔다. 지방자치제가 실시된 지 30년이 넘었다"며 "정치영역의 양성평등은 요원하고, 여성들이 진입하기 힘든 현실을 개탄하지 않을 수 없다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "지난 2022년 8대 지방선거 여성 당선자 현황을 보면 광역단체장 0명, 기초단체장 7명(3.1%)을 비롯해 광역의회 19.8%, 기초의회 33.4%를 기록했다"라며 "아직도 성별 대표성이 50%를 반영하려면 갈 길이 먼데, 여야정치권에선 여성정치참여확대를 위한 의지가 보이지 않는다"고 주장했다.
이어 "이번 선거에서도 여야정치권 할 것없이 여성공천을 외면하고 구호로만 끝나고 만다면, 우리 여성계는 더 이상 좌시하지 않고 지역당협별 여성공천에 대한 점수를 매길 것"이라며 "여성공천에 인색한 국회의원들에 대해 추후 표로 심판할 것을 천명한다"고 강조했다.
부산여성총연대는 여야 정치권에 ▲기초단체장, 광역의원, 기초의원의 여성후보공천 실질적 확대 ▲현역부재 지역구와 경쟁력있는 선거구에 여성후보공천 우선 검토 ▲여성후보 공천 할당 30% 적극 실시 등을 요구했다.
