伊朗强硬回击美以袭击 油价飙升加剧韩国经济忧虑

纽斯频通讯社世宗3月13日电 随着美以与伊朗军事冲突扩大至中东周边国家，国际油价再度突破每桶100美元大关。伴随油价飙升，汇率波动性亦加剧，引发韩国产业投资萎缩与"高物价"忧虑。

【图片=路透社、纽斯频通讯社】

尤其是伊朗宣布将对美国和以色列采取强硬回应，包括可能封锁霍尔木兹海峡，使中东军事冲突出现长期化迹象。

据韩国政府13日消息，当天企划预算处召开"中东局势检查相关部门次官会议"，主要议题是为应对中东事态尽快编制追加预算案。

政府认为，随着中东地区紧张局势加剧，经济不确定性正在扩大。政府计划重点检查中东局势和高油价对民生及经济、产业的影响，并着力推进民生稳定和出口企业支援措施。

近期油价飙升的主要源头是伊朗。新当选的最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊就职后，正式宣布对美以采取超强硬应对并封锁霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡承担全球原油流通量的20%，以及韩国进口中东原油的95%。

问题在于战争长期化。韩国多家机构警告称，即使霍尔木兹海峡封锁持续一个月，炼油、石油化工、发电部门将立即出现原料供应问题。

实际上，在伊朗新最高领袖正式宣布对美以超强硬应对后，前一日美国洲际交易所（ICE）期货市场上，5月交割的布伦特原油期货收盘价为每桶100.46美元。这是布伦特原油期货收盘价时隔3年零7个月首次突破100美元。

油价飙升正推高韩元对美元汇率。当天首尔外汇市场，韩元对美元汇率以1490.6韩元开盘，较前一交易日上涨9.4韩元，逼近心理防线1500韩元大关。

随着油价暴涨与韩元疲软叠加，韩国政府物价管理成当务之急。韩国银行（央行）此前预测今年消费者物价（CPI）涨幅为2.2%，其前提是基准油价为每桶64美元。目前油价高出政府预期57%，意味着未来可能大幅修正物价预期。

现代经济研究院分析认为，若油价年均固定在100美元水平，消费者物价将上涨1.1个百分点。此情况下，物价将升至3%区间。高油价将经过一段时间传导至运费、工业品、食品价格，预计今年下半年将全面显现。

韩国开发研究院也指出，汇率暴涨是最大问题。危机可能从薄弱环节开始。政府虽已实施油价上限等先发制人的政策，但3月份可能成为最大难关。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社