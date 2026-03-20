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[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월20일

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(금요일·음력 2월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월20일(금요일·음력 2월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 가지 말라고 애원하면 곤란할 수 있겠다.
72년생 : 어렵던 일이 말끔하게 정리되겠다.
84년생 : 긴장 관계가 풀려나가겠다.
96년생 : 사업 자금이 생길 수 있겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
73년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
85년생 : 집중력이 필요하겠다.
97년생 : 도움 받은 것을 돌려줘야 할 때이겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 주변을 조심해야 하겠다.
74년생 : 경사스러운 일이 생긴다.
86년생 : 원하는 대로 일이 되어 가겠다.
98년생 : 머리 숙이고 들어가는 것이 좋겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 성과가 생각보다 크게 나타나겠다.
75년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
87년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋다.
99년생 : 도움 주는 사람이 나타나겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 돈도 벌고 명예도 얻겠다.
76년생 : 직장에서 즐거움만 있겠다.
88년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
00년생 : 좋은 사람을 만나 깊은 인연을 맺겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 갈등을 풀 좋은 기회이겠다.
77년생 : 주변으로부터 신뢰를 받겠다.
89년생 : 일생일대의 기회가 찾아오겠다.
01년생 : 좋은 연인을 만나겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 집중하면 이루어지겠다.
78년생 : 자랑거리가 생길 수 있겠다.
90년생 : 인기도 얻고 돈도 벌겠다.
02년생 : 부탁을 들어주면 큰 손해가 있겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 원하는 방향으로 일이 풀려나가겠다.
79년생 : 간절하게 원하는 바를 얻겠다.
91년생 : 새로운 일에서 대박 날 운세다.
03년생 : 리듬을 타면서 즐겁게 갈 수 있겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 베푸는 것이 더 남는 것이 되겠다.
80년생 : 다시 도전하면 결과가 좋겠다.
92년생 : 무조건 뜻대로 되겠다.
04년생 : 원하는 바를 기도해야 이루어지겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 주목받는 일을 하겠다.
81년생 : 마음먹은 대로 행동해도 좋겠다.
93년생 : 상대방 입장을 존중해 주는 것이 좋겠다.
05년생 : 잃어버린 꿈을 다시 찾을 수 있겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 어려움이 해소되겠다.
82년생 : 감정을 자제하는 것이 좋겠다.
94년생 : 희망이 보이겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 새로운 가치를 발견할 수 있겠다.
83년생 : 새로운 사랑이 찾아온다.
95년생 : 상급자로부터 사랑을 받겠다.

 

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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