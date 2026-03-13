국민 작가들의 시선으로 바라본 '창덕궁'…23점의 사진전 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 오는 4월 17일까지 내셔널지오그래픽 어패럴과 협업해 추진한 '국가유산 촬영모임(포토크루)'의 작품 23점을 공개하는 사진전을 개최한다고 13일 밝혔다.

'창덕궁, 새로운 시선으로 바라보기'를 주제로 개최되는 이번 사진전에서는 국가유산의 가치를 다양한 시각으로 기록하고 널리 알리기 위해 기획됐다.

'창덕궁, 새로운 시선으로 바라보기' 사진전 전경.

사진전에는 '국가유산 촬영모임' 1기 참여자들이 작년 11월 유네스코 세계유산 창덕궁에서 촬영한 23점의 작품을 선보인다. '국가유산 촬영모임'는 지난해 9월 국가유산청과 내셔널지오그래픽 어패럴이 체결한 업무협약의 일환으로, 공개 모집을 통해 선발된 6명의 참여자로 구성됐다.

이들은 창덕궁의 공간적 아름다움과 그 안에 흐르는 시간의 의미를 각기 다른 시선에서 담아냈다.

앞서 지난 12일에 개최된 개막행사는 양 기관의 관계자와 '국가유산 촬영모임' 1기 참여자 등이 참석한 가운데 전시 소개와 함께 촬영모임 활동 수료증 수여, 우수 참여자 시상, 참여자 소감 발표 등으로 진행됐다.

국가유산청과 내셔널지오그래픽 어패럴은 이번 협력사업의 경험을 바탕으로 올해 상반기 중 '국가유산 촬영모임' 2기를 모집할 예정이다.

국가유산청은 "앞으로도 다양한 기관과 협력하여 국가유산의 가치를 보다 친숙하고 창의적인 방식으로 확산하고, 공감과 참여로 이어지는 지속 가능한 국가유산 보존·활용의 선순환 구조를 만들어 나갈 것"이라고 전했다.

