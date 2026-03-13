【崔宪圭专栏】"AI+中国"时代开启 两会勾勒2030科技强国蓝图

纽斯频通讯社首尔3月13日电（记者 崔宪圭）在美伊战争引发剧烈动荡的国际局势中召开的2026年中国两会，在完成9天议程后于12日闭幕。评价认为，今年的两会已超越单纯的年度政治活动，成为向内外展示"中国崛起升级版愿景"的会议。

借2026年两会之机，中国正式告别持续40余年的"速度优先"增长范式，确立了"质量增长"和"技术自立"作为新的国家生存战略。特别是在"十五五规划"（2026-2030年）的开局之年，中国更加明确地表达了在以人工智能（AI）为首的高端产业领域实现技术跃升、甚至赶超美国的雄心。

首先值得关注的是经济范式的根本性转变。其战略是不再执着于数字，而是改变经济体质。由此，中国提出的今年4.5%至5%的区间增长目标极具象征意义。过去执着于8%以上"保八"的姿态已荡然无存。这宣告中国将摆脱以房地产为中心的杠杆式增长，追求质的增长而非量的扩张。

事实上，中国在本次两会上强调的"投资结构调整"颇为大胆。其决定果断缩减房地产等传统基础设施投资，转而将国家资源集中于数字基础设施和民生领域。特别是提出通过增加"对人的投资"来扩大内需消费潜力，被解读为中国意图将经济增长范式转向美国式的消费主导型结构。

本次两会的核心关键词无疑是"新质生产力"。习近平领导层将以科技创新驱动的超高效率创新生产力视为国家复兴的关键。中国对此的热忱，在人大闭幕日确定的"十五五"规划草案中"AI"一词竟出现52次这一点上显露无遗。

中国已将基于向智能型AI经济转型的"AI+"战略提升为国家优先课题。并提出了到"十五五"规划收官之年2030年，在中国经济社会90%的领域中应用人工智能技术，从而全面提升各产业的生产力与效率。

量子技术、生物制造、低空经济、6G通信、氢能及核聚变等六大尖端领域项目展现中国不再是追赶者，而是要作为规则制定者成为21世纪技术最强国的雄心。这正是专家们预测"中国超越美国经济的时间点将比预期大大提前"的原因所在。

震撼世界的中国，其全球经济地位的急剧变化，对我们而言已不再是"隔岸观火"。中国追求技术自立和内需主导的增长，意味着过去以"中间品出口"为主的韩中贸易及经济合作格局已不再有效。寻求与"扩大内需、技术自立"时代相适应的新的共存方案，已成当务之急。

尤其需要关注中国作为重大议程提出的"新质生产力"政策，并设计和构建新的合作范式。特别是配合中国AI+战略的尖端技术领域合作至关重要。在中国倾注国力的AI、生物、氢能领域，有必要通过共同研发和标准化合作，共享技术优势和市场份额。

针对中国作为"十五五"规划核心战略提出的"扩大内需"政策，韩国企业可在技术服务和消费品市场方面寻找新的机遇。投资结构调整以及放弃房地产杠杆、转向对"人"投资的中国政策变化，将培育其内需市场，这对韩国而言可能成为新的机遇因素。

此外，在美国与伊朗战争引发的供应链不稳定风险中，也再次凸显建立合作机制的重要性。在美中战略竞争格局之下，为稳定市场和供应链，有必要继续巩固与中国的产业合作渠道。

2026年两会留下的信息是明确的：中国如今正试图超越"世界工厂"，成为"世界大脑"。曾经只是体量庞大的中国，正试图通过"AI+"战略转型为"智能恐龙"。但这既无需感到不安，也无需羡慕。我们可以根据自身的战略选择，找到新的合作与共生之路。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社