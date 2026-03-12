삼척시, 전국·도 단위 체육대회 3개 잇따라 개최

태권도·테니스·바둑 4000명 방문…스포츠 도시·지역경기 '두 마리 토끼'

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 이번 주 전국 및 도 단위 체육대회를 연이어 개최하며 스포츠 도시로서의 위상을 높이고 지역 경기 활성화에 나선다.

먼저 오는 13일부터 21일까지 9일간 삼척시민체육관에서는 '제25회 여성가족부장관기 전국 태권도대회'가 열린다. 한국여성태권도연맹이 주최하는 이번 대회에는 전국에서 선수와 관계자 등 3000여 명이 참가해 열띤 경합을 펼칠 예정이다.

한국여성태권도대회.[뉴스핌 DB] 2021.11.05 ej7648@newspim.com

이어 3월 14~15일과 21~22일, 총 4일간 삼척시민테니스장에서는 '2026 삼척 이사부장군배 전국 동호인 테니스대회'가 개최된다. (사)대한테니스협회가 주최하는 이 대회에는 전국 테니스 동호인과 가족 등 800여 명이 참가해 평소 갈고닦은 기량을 선보일 예정이다.

강원특별자치도 바둑 동호인들의 축제인 '제14회 강원특별자치도지사기 바둑대회'도 3월 14~15일 이틀간 삼척체육관에서 열린다. 강원특별자치도바둑협회가 주최하고 삼척시바둑협회 등이 주관하는 이번 대회에는 선수단과 관계자 등 400여 명이 참가할 예정이다.

삼척시는 이번 주 총 4000명 이상의 선수단과 관계자가 삼척을 찾을 것으로 예상됨에 따라 관내 숙박시설과 음식점 등 지역 상권에도 활력이 더해질 것으로 기대하고 있다. 시 관계자는 "대회의 성공적인 개최를 위해 경기장 시설 점검과 안전 관리를 철저히 하고 있다"며 "방문객들이 불편함 없이 머물 수 있도록 서비스와 환경 관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

