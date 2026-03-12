진주시 남강유등축제 글로벌축제 선정… 3년간 국비 24억원 확보

체류형 관광 전환, 수용 태세 개선

200만 명 유치 경제적 파급효과

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 '진주남강유등축제'를 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 글로벌 축제로 최종 선정받았다고 12일 밝혔다. 이로써 시는 2026년부터 2028년까지 3년간 매년 8억 원씩 총 24억 원의 국비를 지원받는다.

야간 관광 축제인 '진주남강유등축제' 전경[사진=진주시] 2026.03.12

이번 공모에는 2026년 문화관광축제 45개 중 27개가 참여했으며, 전문가 평가를 거쳐 진주남강유등축제, 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌 등 3개 축제가 선정됐다. 글로벌 축제는 방한 관광 3000만 명 조기 달성을 위한 핵심 콘텐츠 축제를 의미한다.

시는 이번 사업을 통해 '선택하는 축제'에서 '보고 즐기는 체류형 관광'으로의 전환을 추진한다. 세계 유일의 대규모 수상 등 축제라는 강점을 극대화할 글로벌 시그니처 콘텐츠를 신규 개발하고, 외국인 관광객이 언어 장벽 없이 축제를 즐길 수 있도록 수용 태세를 전면 정비할 계획이다.

산청, 사천, 고성 등 인근 지자체와 협력해 광역권 관광 벨트화를 기반으로 체류형 관광상품 개발도 본격 추진한다.

시는 2028년까지 외국인 관광객 8만 명을 포함해 전체 방문객 200만 명을 유치한다는 목표를 설정했다. 이를 통해 방문객 직접 소비 3400억 원, 고용유발효과 2618명의 경제적 파급효과를 기대하고 있다.

남강유등축제는 1592년 임진왜란 진주성 전투 당시 남강에 유등을 띄워 군사 신호로 사용했던 역사에서 기원했다.

2000년부터 분리된 축제로 25년간 대한민국의 대표 축제로 성장했으며, 국난의 역사를 평화와 소망의 빛으로 승화시킨 독창적인 스토리텔링이 특징이다.

