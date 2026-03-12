강기정 광주시장, '중동사태 비상' 주유소 현장점검

"가격 안정·유통 질서 협조" 당부

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 '중동사태'에 따라 유가 상승 우려가 커지자 현장 점검에 나섰다.

12일 광주시에 따르면 강 시장은 이날 북구의 한 주유소를 방문해 석유류 판매 가격과 수급 현황을 직접 살폈다.

강 시장은 현장을 살펴본 뒤에 배정학 주유소 대표, 김홍균 한국석유유통협회 호남·충청지구회장, 성광호 한국석유관리원 광주전남본부장 등과 간담회를 하고 업계 애로사항을 들었다.

강 시장은 "기름값 상승은 비닐하우스 농가와 운송 종사자 등 시민들의 부담을 키우며 연쇄적인 파장이 예상된다. 대외 정세 불안에 따른 에너지 위기 상황인 만큼 업계의 자율적인 유통질서 준수와 가격안정 노력이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

그는 "시민들이 애용하는 주유소로 알려진 만큼 위기 상황을 함께 이겨나가기 위해 힘을 모아주셔서 감사하다. 시민들이 안심하고 석유류를 이용할 수 있도록 투명한 시장 환경 조성에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

또 "중동 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 에너지 안보는 시민 생활과 직결된 핵심 사안"이라며 "업계와 긴밀히 협력해 석유류 불법 유통을 근절하고, 품질 점검을 강화하는 등 선제적 관리로 시민 피해를 막는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

광주시는 중동사태 장기화에 따른 물가 상승 압력과 지역 경제 영향을 최소화하기 위해 지난 10일부터 '중동상황 관련 비상경제 대응 전담팀(TF)'을 운영하고 있다.

특히 석유가격 안정화를 위해 석유판매업소 합동점검을 강화하고 있다. 광주시는 5개 자치구, 한국석유관리원과 함께 '석유시장 합동 점검반'을 구성해 석유판매업소를 대상으로 현장 점검을 진행하고 있다.

점검반은 ▲가짜석유 유통▲석유품질 저하▲가격표시제 위반▲혼합유 판매 등 불공정 거래 행위를 집중 점검하고 있다.

또 '석유 및 석유대체연료 사업법'에 근거해 한국석유관리원과 합동으로 주유소별 시료를 채취해 품질검사를 진행하고, 고유가 상황을 악용한 시장 교란 행위도 중점적으로 단속한다.

광주시는 이번 점검을 통해 유가 변동기에 발생할 수 있는 소비자 피해를 예방하고 신뢰할 수 있는 석유 유통 질서를 확립해 나갈 방침이다.

