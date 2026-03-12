ADT캡스, 무인닷컴과 미래형 무인 당구장 플랫폼 구축 위한 MOU

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 무인매장 플랫폼 전문 기업 무인닷컴과 미래형 무인 당구장 플랫폼 및 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 ADT캡스의 AI CCTV 및 영상관제 인프라와 무인닷컴의 매장 운영 기술을 연계해 무인 당구장에 최적화된 새로운 서비스 모델을 구축하기 위해 추진됐다. 무인닷컴은 24시간 무인매장 운영 플랫폼을 개발·운영하는 전문 기업으로, 무인 당구장 프랜차이즈 '당구야놀자'를 운영하고 있다.

지난 11일 SK쉴더스 대회의실에서 열린 업무협약식에서 한만준 SK쉴더스 법인영업그룹장(왼쪽)과 선장덕 당구야놀자 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=SK쉴더스]

ADT캡스는 무인 환경에서도 안정적으로 운영 가능한 보안 플랫폼을 고도화하고 이를 매장 운영 시스템과 연계하는 등 고객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 방향으로 협력을 확대할 계획이다.

이번 협약에 따라 ADT캡스는 AI CCTV '뷰가드(ViewGuard)' 인프라와 무인닷컴의 매장 소프트웨어를 연동해 '영상 리플레이(Video Replay)' 기능을 당구야놀자 전 매장에 적용했다. 이 기능은 별도의 촬영 장비 없이 기존 CCTV 인프라만으로 구현할 수 있다는 점이 특징이다. 고객은 자신의 플레이 장면을 즉시 확인할 수 있어 무인 당구장에서도 몰입감 높은 체험형 서비스를 누릴 수 있다.

양사는 향후 무인 당구장 내·외부 환경 전반의 보안 솔루션은 물론, 미래형 무인 당구장 운영에 필요한 신규 서비스 공동 개발을 단계적으로 추진한다. 또한 각 사업 영역 내에서 상호보완적 신규 과제도 지속적으로 발굴해 협력한다는 방침이다.

ADT캡스 관계자는 "이번 협업은 ADT캡스의 AI CCTV·영상관제 기술을 기반으로 무인 당구장의 특성에 맞춰 보안에서 운영 서비스까지 확장한 첫 사례"라며 "앞으로도 다양한 무인 매장 산업군과 협업해 무인 시장 내 새로운 서비스 모델을 지속 발굴하겠다"고 말했다.

