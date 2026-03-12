"캐즘에도 간다" LS·에코프로 인니 니켈에 1.3조 베팅

배터리 원료 확보 경쟁…니켈 공급망 직접 구축

LS MnM 6000억·에코프로 7000억 투자

황산니켈·MHP 생산으로 양극재 밸류체인 강화

대규모 투자에 재무 부담 확대 우려도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = '전기차 캐즘(일시적 수요 정체)'이 이어지는 국내 소재 기업들은 오히려 배터리 핵심 원료 확보에 속도를 내고 있다. 장기적으로는 전기차 수요 확대가 예상되는 만큼 주행거리와 에너지 밀도를 좌우하는 양극재 핵심 금속인 니켈 공급망을 선제적으로 확보하려는 전략이다.

LS그룹의 제련 계열사 LS MnM과 양극재 기업 에코프로는 인도네시아 제련소에 수천억 원을 투자하며 니켈 중간재 생산에 나서고 있다. 다만 대규모 해외 투자가 이어지면서 재무 부담은 피할 수 없을 전망이다.

에코프로가 투자한 인도네시아 제련소의 모습 [사진=에코프로]

◆니켈 중간재 확보 나선 LS·에코프로

12일 관련 업계에 따르면 LS MnM은 인도네시아 비철금속 제조 회사 PT 텔룩 메탈 인더스트리(PT TMI) 지분 취득을 추진하고 있다. 투자 재원 마련을 위해 모회사 ㈜LS는 지난 10일 약 2000억원 규모 제3자배정 유상증자에 참여해 자금을 지원하기로 했다. 해당 자금은 PT TMI 지분 투자에 사용될 예정이다.

LS MnM은 지난해 12월 PT TMI 지분 78% 취득과 자금 대여를 포함해 약 6000억원 규모 투자 계획을 밝힌 바 있다. 현지 제련소에서 니켈 중간재를 생산하고 이를 국내 생산시설과 연계해 황산니켈로 가공한다는 구상이다. 생산된 황산니켈은 LS와 엘앤에프가 합작 설립한 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS)의 전구체 제조 원료로 사용되며 이후 양극재 생산으로 이어진다. LS MnM이 원료 확보부터 소재 생산까지 배터리 밸류체인의 출발 단계까지 직접 참여하는 구조다.

에코프로 역시 인도네시아 니켈 투자에 속도를 내고 있다. 에코프로는 지난해 인도네시아 술라웨시섬에 위치한 제련소 4곳(QMB·메이밍·ESG·그린에코니켈)에 약 7000억원을 투자해 지분을 확보했다. 이를 통해 연간 약 2만5800톤 규모 니켈 중간재(MHP)를 안정적으로 확보할 것으로 예상된다.

지난해 9월 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 준공식에 참석한 주요 관계자들이 테이프 커팅식을 진행하고 있다. (왼쪽 5번째부터) 구동휘 LS MnM 대표, 명노현 LS 부회장, 문승우 전북도의회 의장, 김관영 전북도지사, 구자은 LS 회장, 정경수 LLBS 대표, 허제홍 엘앤에프 이사회의장, 김의겸 새만금개발청장, 강임준 군산시장, 안종혁 한국수출입은행장 대행 [사진=LS]

◆배터리 핵심 원료 니켈…인도네시아가 공급망 중심

MHP는 니켈과 코발트가 혼합된 수산화물 형태의 중간재로 전구체와 양극재 생산의 핵심 원료다. 니켈 함량이 높은 양극재는 전기차 배터리의 에너지 밀도와 주행거리를 결정하는 핵심 요소로 꼽힌다. 배터리 원가의 상당 부분을 차지하는 만큼 원료 확보 여부가 기업 경쟁력을 좌우하는 요인으로 평가된다.

기업들이 인도네시아에 주목하는 이유도 여기에 있다. 인도네시아는 세계 최대 니켈 매장국이자 생산국으로 글로벌 배터리 원료 공급망의 중심지로 떠오르고 있다. 현지 정부가 니켈 원광 수출을 제한하고 제련소 투자를 유도하면서 배터리 소재 기업들의 투자도 빠르게 확대되는 추세다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆수천억 투자 확대…재무 부담 관리 과제

다만 대규모 투자에 따른 재무 부담 확대는 불가피하다는 분석도 나온다. 나이스신용평가는 지난 11일 보고서에서 LS MnM의 유상증자와 관련해 현금 유입으로 투자 부담이 일부 완화될 수 있지만 해외 제련소 투자 확대에 따른 재무 부담 가능성은 지속적으로 점검할 필요가 있다고 평가했다.

에코프로 역시 공격적인 투자로 차입 부담이 빠르게 늘어난 상태다. 나이스신용평가는 최근 에코프로의 장기 신용등급을 A에서 A-로 한 단계 하향 조정하며 배터리 업황 둔화와 대규모 투자 확대에 따른 재무 부담 증가를 주요 이유로 제시했다. 에코프로 계열 순차입금은 지난 2021년 7294억원에서 지난해 9월 기준 약 2조9000억원 수준으로 증가했다.

업계에서는 배터리 원료 확보 경쟁이 앞으로 더욱 치열해질 것으로 보고 있다. 전기차 시장 성장 속도가 둔화되고 있지만 장기적으로 배터리 수요 확대가 예상되는 만큼 원료 공급망을 확보하려는 움직임이 계속될 가능성이 높다는 분석이다. 다만 수천억 원 규모 해외 투자가 이어지는 만큼 프로젝트 진행 상황과 재무 안정성 관리가 향후 기업 경쟁력을 좌우할 변수로 꼽힌다.

syu@newspim.com