报告：韩国消费持续改善 但经济复苏步伐仍有限

纽斯频通讯社世宗3月12日电 报告指出，得益于消费复苏，韩国经济保持温和改善趋势，但建设投资持续低迷、半导体出口量受限等因素制约经济反弹速度。

【插图=AI生成】

韩国智库—韩国开发研究院（KDI）在12日发布的《2026年3月经济动向》报告中表示，近期韩国经济虽持续受益于半导体行业向好和消费复苏，但因建筑业低迷，整体生产增长仍较为温和。尤其是中东局势恶化导致国际油价飙升等外部不确定性正在扩大。

报告延续去年11月以来以消费为中心的经济评估，也是连续五个月对消费改善趋势给予积极评价。

从生产结构来看，服务业成为经济增长的主动力。1月服务业生产同比增长4.4%，金融保险（7%）、批发零售（5.8%）、保健社会福利（6.1%）等多个行业表现良好。

1月全产业生产增长4.1%，但剔除春节等季节性因素后的指标显示，增势略有放缓。建筑业生产录得-9.7%，表现低迷。

工业生产方面，在汽车产业增长17.4%的带动下整体增长7.1%，但这主要受工作日增加影响。从季节调整数据来看，工业生产反而下降0.9%。尤其是半导体产业，尽管需求增加，但由于供应限制，产量下降5.2%，库存也减少34%。

出口以半导体为中心保持高增长。2月出口同比增长29%，日均出口增长49.4%。尽管工作日减少3天，仍录得高增长率。1至2月日均出口同比增长29.8%，明显高于去年12月（8.6%）增幅。

KDI指出，半导体出口增长主要受价格因素而非产量扩大驱动。近期半导体出口虽大幅增长，但生产指标及制造业整体复苏速度未及预期，其背后正是这种"价格主导的出口增长"结构。

消费延续温和复苏势头。1月耐用品消费增长9.5%，准耐用品消费增长7.1%，但非耐用品消费减少5.4%。

物价增幅也保持稳定。2月消费者物价（CPI）同比上涨2%。核心物价涨幅（2.3%）因旅行相关品类暂时性上涨较前月扩大，但剔除该因素后的核心物价与上月持平，为2%。

然而，美以对伊朗开展军事行动后，国际油价飙升，未来通胀压力加大。迪拜原油价格从1月的每桶62美元，升至2月的68.4美元，3月初更飙升至95美元。油价上涨通常会在一定时间后传导至燃料价格、运输成本及生产成本，从而推高整体消费者物价。

就业指标总体保持稳定。1月就业人数增幅从16.8万人收窄至10.8万人，但这被认为主要是临时因素所致。失业率为3%，较上月（3.3%）略有下降。

分析认为，今年来韩国经济虽以消费复苏为中心维持温和改善趋势，但复苏动能仍有限。内需和服务业主导的改善趋势持续，但建设投资持续低迷，外部不确定性扩大，经济反弹速度可能维持在较缓慢水平。（完）

