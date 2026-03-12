보끔당, 3월 배달 플랫폼 4곳서 할인 프로모션 진행

지난달 소비자 호응에 따라 3월 한 달간 연장 운영
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 닭볶음탕 전문 브랜드 보끔당이 3월 1일부터 31일까지 주요 배달 플랫폼 4곳에서 할인 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 지난 2월 진행된 배달 할인 프로모션에 대한 소비자 호응에 따라 동일한 조건으로 한 달간 연장 운영하기로 결정했다.
이번 이벤트는 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 등 총 4개 플랫폼을 통한 배달 주문 시 적용된다. 2만 7,000원 이상 결제 시 3,000원 할인 혜택을 제공하며, 배달의민족과 땡겨요에서 '묵은지 닭볶음탕'을 주문할 경우 추가 할인이 적용돼 최대 6,000원까지 혜택을 받을 수 있다.
보끔당은 동대문엽기떡볶이 가맹본부인 ㈜핫시즈너의 두 번째 브랜드로, 국내산 생닭과 자체 개발한 비법 소스를 사용해 메뉴를 선보이고 있다. 기존 브랜드를 운영하며 축적한 가맹 관리 역량을 바탕으로 원재료 품질 유지와 서비스 표준화에 주력하고 있다.
보끔당 관계자는 "이번 프로모션을 통해 보다 많은 소비자가 보끔당의 메뉴를 경험할 수 있기를 기대한다"고 전했다.
