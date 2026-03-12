현대ENG, iF 디자인 어워드 2026 본상 2건 수상

인도 기후와 문화 반영한 친환경 설계로 지속가능한 환경 조성
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대엔지니어링은 국제 디자인 어워드인 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상 2건을 수상했다고 12일 밝혔다.
지난 1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 iF 디자인 어워드는 세계에서 가장 권위 있는 디자인 공모 중 하나로 미국의 'IDEA 어워드', 독일의 '레드닷 어워드'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 제품 디자인, 건축, 서비스 디자인 등 총 9개 부문에서 심미성과 기능성, 사회적 가치 등을 종합적으로 평가해 매년 우수 제품을 선정하고 있다.
올해 현대엔지니어링은 인테리어 아키텍처 부문에서 '현대자동차 인도 신사옥'과 '루카831'로 본상을 수상했다.
현대엔지니어링이 시공한 현대자동차 인도 신사옥은 현대차 인도 법인의 중심 사옥으로서 인도의 기후, 문화, 환경적 특성을 깊이 고려해 설계됐다. 지역사회와의 교류, 직원 만족, 환경적 책임을 동시에 실현하는 공간을 만들기 위해 저층에서는 전시 및 공공 프로그램을 진행해 지역 주민과의 소통을 강화하고 상층은 직원 중심의 업무 공간으로 구성해 집중도와 효율을 확보했다.
또한 인도 기후를 고려한 풍성한 내외부 조경과 태양광 패널, 자연 채광, 전기차 충전소 등 다양한 요소를 통해 지속가능한 환경을 조성했다.
