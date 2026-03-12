부산교육청, 학교폭력 관계회복지원단 67명 위촉

교육적 회복 중심 프로그램 효과 증대

관계회복 숙려제 통한 교우관계 형성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 부산교육연구정보원에서 지난 11일부터 13일까지 사흘간 학교폭력 관계회복지원단 67명에 대한 위촉식과 함께 이들에 대한 기초교육을 진행한다고 12일 밝혔다.

시교육청은 2023년 하반기부터 처벌 중심에서 교육적 회복을 최우선에 두고 '피·가해학생 관계회복 프로그램'을 선제적으로 도입해 학교폭력 신고 건수 감소 등의 실질적인 효과를 거두고 있다.

2023년부터는 학교폭력 갈등 조정과 피·가해학생의 관계 개선 및 피해 회복을 돕기 위해 '학교폭력 관계회복지원단'도 운영하고 있다.

부산시교육청이 부산교육연구정보원에서 13일까지 학교폭력 관계회복지원단 67명에 대한 위촉식과 함께 이들에 대한 기초교육을 진행한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번에 위촉된 지원단 67명은 회복적 정의 전문가, 상담 전문가, 회복적 생활교육 전문가 등 전문성과 풍부한 경험을 두루 갖춘 관련분야 우수 실력자들로 구성됐다.

시교육청은 올해부터 모든 초등학교 1~3학년을 대상으로 '관계회복 숙려제'도 시범사업으로 추진한다.

초기 단계의 사소한 갈등을 학교 안에서 교육적으로 조정·해결하고, 학생들이 서로의 입장과 감정을 이해하며 건강한 교우관계를 형성할 수 있도록 관계회복 중심 지원을 강화한다.

교육은 ▲대상자별 이해와 개입방안 ▲관계회복을 위한 법률 이해 ▲관계중심 사례 분석 ▲교구 기반 관계회복 프로그램 등의 내용으로 진행되며, 활동 경력에 따라 기초반, 중급반, 심화반으로 나눠 실시한다.

시교육청은 '관계회복 숙려제' 시행에 따라 학교폭력 관계회복지원단의 역할이 더욱 중요해진 만큼 이번 기초교육은 지원단의 사명감을 높이고, 역량 향상의 기회를 제공하는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대하고 있다.

김석준 교육감은 "지원단의 역할과 노력이 학교폭력 대응 패러다임 변화에 든든한 토대가 되고 학교 현장에 더 큰 신뢰와 희망을 전해줄 것"이라며 예방부터 회복까지 연결되는 구조적 대응 체계를 통해 모든 학생이 안전하게 성장할 수 있는 학교를 만들어 가는데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

