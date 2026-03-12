SK증권, 승진자 ESG DAY 운영… ESG 경영 내재화 프로그램 강화

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = SK증권은 2026년도 승진자를 대상으로 ESG 교육과 사회공헌 활동을 연계한 'ESG DAY' 프로그램을 운영했다고 12일 밝혔다.

'ESG DAY'는 승진자 교육 과정에서 ESG 교육과 현장 실천 활동을 결합해 ESG 경영의 의미를 조직 문화 차원에서 체득하도록 설계된 프로그램이다. SK증권은 2024년부터 서울 송파구 장애인복지시설 신아원과 연계해 프로그램을 운영하며 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = [사진=SK증권] 2026.03.12 chaexoung@newspim.com

이번 활동에서 승진자들은 신아원에 거주하는 지적장애인들과 짝을 이루어 다양한 재활 프로그램에 참여했다. 산책과 건강 활동을 비롯해 원예 활동, 감각 활동, 자유 교실 프로그램 등 시설의 일상 프로그램을 함께하며 교류의 시간을 가졌다.

또한 모든 참여자가 함께하는 레크리에이션 시간에는 윷놀이 등 단체 프로그램을 진행하며 자연스럽게 소통하고 즐거운 시간을 나눴다.

이번 ESG DAY 프로그램은 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 2월 27일에는 주니어 승진자 28명이 참여했으며, 3월 11일에는 시니어 승진자 45명이 참여해 ESG 교육 이후 현장 사회공헌 활동에 함께했다.

정준호 SK증권 대표이사는 "ESG는 선언적 가치에 머무르는 것이 아니라 구성원이 현장에서 직접 경험하고 실천할 때 조직의 문화로 자리 잡는다"라며, "앞으로도 교육과 사회공헌 활동을 연계한 프로그램을 통해 ESG 경영이 조직 전반에 자연스럽게 내재화될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

