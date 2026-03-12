다날엔터, 라이브 IP 전문 브랜드 '다날스테이지' 출범

윤종신 연간 콘서트 투어로 공연 IP 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 IP 플랫폼 기업 다날엔터테인먼트는 라이브 IP 전문 브랜드 '다날스테이지'를 공식 출범하고 첫 프로젝트로 가수 윤종신의 연간 콘서트 투어를 진행한다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 다날스테이지는 그동안 다날엔터테인먼트가 다져온 음원 및 미디어 콘텐츠 기획력을 오프라인 공연 생태계로 확장하기 위해 신설된 전담 브랜드다. 개별 공연 주관을 넘어 음악과 콘텐츠, 오프라인 공연을 결합한 장기적인 라이브 IP 비즈니스 모델을 구축해 새로운 핵심 실적 동력으로 자리매김한다는 전략이다.

특히 브랜드는 전략·재무 분야 전문가인 노용호 대표와 오랜 기간 콘텐츠 시장에서 경험을 쌓아온 백승학 대표의 공동대표 체제 하에 사업을 빠른 속도로 확장할 방침이다.

(왼쪽부터) 다날스테이지 노용호, 백승학 대표. [사진=다날스테이지]

첫 프로젝트는 명품 보컬리스트이자 프로듀서인 윤종신의 연간 콘서트 투어다. 윤종신은 수많은 히트곡과 전 세대를 아우르는 독보적인 감성으로 오랜 기간 탄탄한 팬덤과 확고한 공연 브랜드를 구축해 온 검증된 아티스트로, 다날스테이지는 이번 투어를 통해 공연 기반 콘텐츠 IP 사업의 시장성과 수익성을 완벽하게 실현한다는 계획이다.

또한 윤종신 콘서트 투어를 기점으로 다날스테이지는 타깃과 장르를 대폭 확장한다. 폭발적인 성장세와 막강한 구매력을 입증한 트로트 및 어덜트 컨템퍼러리(Adult Contemporary, 성인가요) 시장을 정조준해 뉴에라프로젝트 등 전문 제작사들과 협업을 검토 중이며, 향후 다채로운 라이브 콘텐츠로 사업 영역을 전방위로 넓혀갈 방침이다.

다날스테이지 관계자는 "지난해 전국을 뜨겁게 달궜던 god 단독 콘서트를 성공적으로 주관하며 입증한 기획력을 바탕으로, 다날스테이지를 업계 최고의 공연 중심 IP 브랜드로 도약시킬 것"이라며 "앞으로도 시장을 선도할 다양한 라이브 기반 프로젝트를 속도감 있게 전개해 공연 콘텐츠 분야의 입지를 확고히 다지고, 기업 가치 극대화에 나서겠다"고 밝혔다.

