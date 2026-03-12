전체기사 최신뉴스 GAM
키움증권, 장애인의 날 맞아 '2026 키움런' 연다

4월 18일 여의도공원서 장애인의 날 맞이 배리어프리 마라톤
참가비 전액 기부…롯데칠성음료·한국인삼공사·오리온 등 공동 후원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권이 올해 장애인의 날을 맞아 다양한 러너가 함께 뛰는 배리어프리(Barrier-Free) 단축 마라톤 '2026 키움런'을 연다. 배리어프리는 장애인에게 불편을 주는 물리적·제도적 장벽이 없는 상태를 의미한다.

12일 키움증권은 다음 달 18일 서울 여의도공원 문화의 마당 일원에서 '2026 키움런(이하 키움런)'을 진행한다고 밝혔다. 사단법인 무의가 개최하고 키움증권이 주요 후원사로 행사 비용을 부담한다.

키움런은 4월 20일 장애인의 날을 맞아 장애여부와 관계없이 다양한 러너들이 함께 달리며 서로를 응원하고 격려하는 행사다.

[사진=키움증권]

이달 12일부터 키움런 공식 홈페이지를 통해 선착순 5000명을 모집한다. 참가비는 3만원이다. 개인 참가비는 전액 기부금 처리되며, 키움증권은 행사에 필요한 비용을 무의에 전액 기부한다. 휠체어, 유아차 등을 위한 서울지하철 교통약자환승지도 제작을 비롯해 다양한 장애접근성 향상 활동에 쓰인다.

러닝 코스는 5km와 10km 두 가지다. 여의도공원에서 출발해 한강공원과 서강대교 등을 뛰는 코스다. 도로통제로 진행되며 완주한 참가자에게는 기념 메달을 수여한다.

행사를 주최하는 무의는 '장애를 무의미하게, 턱 없는 세상을 만든다'는 취지로 설립됐다. 서울지하철 교통약자 안내표지, 지하철교통약자환승지도, 경사로 확산 환경 마련 등 다양한 장애인식 개선 프로젝트를 진행했다. 서울교통문화대상, 한국장애인인권상, 과학기술정보통신부 장관 표창 등을 수상했다.

회사에 따르면 키움런 취지에 공감하는 기업의 후원도 이어지고 있다. 롯데칠성음료는 생수 '아이시스'와 스포츠 음료 '게토레이'를 참가자 인원수만큼 제공한다. 한국인삼공사는 정관장 에브리타임 망고 플레이버를 협찬한다. 오리온에서는 닥터유 프로 단백질 바나나맛을 행사 참여자에게 제공한다. 두산은 발달장애인 사회공헌 '우리두리' 부스를 운영한다. 헬리녹스는 자사 텐트로 홍보 부스를 마련해 참석자에게 캠핑 용품을 후원한다. 글로벌 e스포츠 구단 DRX와 프로야구구단 히어로즈는 이벤트 부스를 준비해 다양한 경품 이벤트를 펼친다.

행사장에는 다양한 러너를 고려한 공간과 지원프로그램도 마련된다. 강남베드로병원에서 마련한 장애-고령친화 의료부스와 휠체어 러너를 유사시 이송할 수 있는 휠체어탑승가능 차량이 배치된다. ㈜휴룸의 발달장애인 심신안정실, 보조기기 전문업체 오토복코리아의 휠체어 점검 및 수리 부스, 장애인 운동 서비스를 제공하는 어댑핏에서 운영하는 통증관리부스 등도 있다. 이외 휠체어 러너가 쉽게 이용 가능한 탈의실, 기저귀교환대를 갖춘 유아차 동반러너용 부스, 시각장애인 안마 체험부스 등도 운영한다.

배리어프리 러닝 문화를 확산하기 위한 '함께 러너' 제도도 운영한다. 함께 러너는 러닝 중 동료 러너가 어려운 상황일 때 자발적으로 도와주는 역할을 한다.

올해 키움런은 스타 미술작가 김선우와 협업해 참가자 티셔츠와 포스터를 제작했다. 김선우 작가는 멸종된 도도새를 통해 각자가 가진 고유한 모습과 가능성, 그리고 자유롭게 꿈꾸는 삶의 가치를 이야기해 왔다. 이번 협업은 장애인의 날을 맞아 열리는 키움런의 취지와도 맞닿아 있다. 서로 다른 모습과 속도를 가진 사람들이 함께 달리며 응원하는 키움런의 의미를 도도새 이미지로 담아냈다.

참가자들을 위한 다채로운 문화공연과 이벤트도 열린다. 키움히어로즈 치어리더들이 출발 세리머니를 함께한다. 2부 행사에서는 ▲주식 제공 이벤트 ▲룰렛 이벤트 ▲타투 스티커 체험 ▲스포츠 테이핑 등이 운영된다.

참가자를 대상으로 추첨 등을 통해 총 2000만원 상당의 국내 주식도 증정한다. 행사 당일 키움증권 부스에서도 다양한 혜택을 주는 이벤트도 진행한다. 부스를 방문해 QR 접속으로 이벤트를 신청한 고객에게 기념품을 즉시 지급한다. 절세 계좌 개설 후 10만원 순납입을 하면 러닝용 스마트 워치 가민 시계를 추첨을 통해 지급한다.

장애인의 날에 맞춰 관련 단체들도 함께 한다. 시각장애인 러닝 크루인 VMK에서 40인의 시각장애인이 가이드러너와 함께 참여한다.

행사 당일무대 운영은 AUD사회적협동조합에서 문자통역을 제공한다. 수어통역도 제공한다. 참가 신청 페이지는 카카오의 장애인 표준사업장 '링키지랩'의 도움을 받아 웹 접근성을 고려해 제작했고 사회적기업 '소소한소통'의 언어 감수를 받아 성인 발달장애인이 이해 가능한 수준으로 만들었다.

키움증권이 지난해에 이어 올해 키움런을 여는 건 가치소비를 중시하는 젊은 세대와의 공감대를 확대하기 위해서다. 러닝은 최근 젊은 세대가 선호하는 대표 취미활동으로, 키움증권은 '배리어프리 가치를 더한 달리기'라는 연결고리로 청년세대를 잠재고객으로 확보하고 그들의 재산증식에 도움되는 증권사로 자리매김하고 있다는 설명이다.

홍윤희 무의 이사장은 "다 같이 뛰는 배리어프리 문화 확산을 위해 작년 참가자를 비롯해 장애당사자 러너들의 의견을 수렴해 다양한 편의를 마련했다"며 "키움런의 '함께 러닝' 정신이 일상에서도 이어지도록 계속 참가자들 의견에 귀 기울일 것"이라고 말했다.

엄주성 키움증권 대표이사는 "지난해 첫 대회부터 장애인과 비장애인이 어우러져 달리는 감동적 장면을 통해 사회적으로 작지 않은 반향을 일으켰다"며 "키움런이 앞으로 장애라는 벽을 허무는 대표적인 통합의 장이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com

