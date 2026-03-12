토스증권, 미국 산업 탐방기 엮은 '다녀왔습니다!' 출간

"개인투자자 위한 현지 인사이트를 한 권에"

판매 수익금 전액 금융소외계층 기부

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스증권 리서치센터는 12일 미국 탐방 리포트를 엮은 단행본 '다녀왔습니다!: 실리콘밸리, 워싱턴 D.C. 그리고 텍사스'를 출간한다고 밝혔다.

이번 단행본은 '개인투자자를 위한 쉽고 전문적인 투자 정보 제공'이라는 리서치센터의 설립 취지에 맞춰 애널리스트들이 실리콘밸리, 워싱턴 D.C., 텍사스 등 미국 경제 핵심 거점을 직접 탐방한 기록을 집약했다.

자율주행, 첨단안보 등 주요 산업의 기초 지식부터 미 정부의 중장기 정책 방향성까지 글로벌 산업 지형도를 생생하게 담아낸 것이 특징이다.

[사진=토스증권]

해당 시리즈는 첫 콘텐츠 발행 이후 누적 조회수 110만 회를 돌파했으며 토스증권은 "이러한 시장의 관심에 힘입어 단행본 발간으로 이어졌다"고 설명했다.

피셔인베스트먼트 설립자 겸 회장 켄 피셔는 추천사를 통해 "세상에는 이런 책이 더 많이 필요하다"며 "이 책이 세계 반대편 투자자들의 생각을 들여다볼 수 있게 해주는 시작점이 되기를 바란다"고 전했다.

리서치센터는 현지에서 포착한 인사이트가 실제 투자 경험으로 이어질 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다. 먼저 도서 구매 고객에게 책 내용을 바탕으로 직접 투자를 경험해 볼 수 있도록 소정의 투자 지원금(5000원 상당)을 증정한다.

이와 함께 2026년 시장 전망을 조망하는 '2026 증시 Q&A'와 '사례로 보는 종목 분석'을 부록으로 수록해 정보의 깊이를 더했다.

이영곤 토스증권 리서치센터장은 "이번 책이 글로벌 산업 지형도를 파악하고 성공적인 투자 여정을 이어가는 데 든든한 나침반이 되길 바란다"며 "앞으로도 주요 투자 거점을 직접 찾아가 현장의 생생한 인사이트를 지속적으로 전달하겠다"고 말했다.

토스증권 리서치센터는 이번 도서 판매 수익금 전액을 금융소외계층에 기부할 예정이다. 해당 도서는 이날부터 주요 온라인 서점에서 구매할 수 있으며 오프라인 서점에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.

