'2027·2028 KOVO컵 프로배구대회' 제천 유치 확정

지역 경제 활성화와 스포츠 관광도시로의 도약 기대
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =한국배구연맹에서 주최하는 KOVO컵 프로배구대회가 2027·2028년 2년 연속 제천시에서 개최된다.
제천시는 전날 한국배구연맹(KOVO)과 '2027, 2028 제천·KOVO컵 프로배구대회' 유치 협약을 체결하고 대회 개최를 공식 확정했다고 12일 밝혔다.
이날 협약식에는 김창규 제천시장, 박영기 시의회 의장, 신무철 한국배구연맹 사무총장, 안성국 시 체육회장, 김철한 시 배구협회장 등이 참석해 대회 운영과 체육시설 지원, 관중 유치를 위한 홍보 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.
'KOVO컵'은 정규리그 시작 전 열리는 프리시즌 대표 대회로, 팀전력 및 신인선수들의 기량을 점검하며 다음 시즌을 미리 살펴볼 수 있어 팬들의 관심이 높은 대회다.
이번 협약을 통해 2027, 2028년 대회는 10월경 제천에서 개최될 예정이다. 대회 기간 전국의 배구 팬과 관람객이 제천을 방문해 지역 내 관광, 숙박, 외식 등 지역 경제 전반에 활기를 불어넣을 것으로 기대된다.
김창규 시장은 "2년 연속 개최는 제천시 스포츠도시 브랜드 가치를 크게 높이는 계기가 될 것"이라며 "관람객 편의 향상과 쾌적한 경기환경 조성을 위해 최선을 다하고, 시민과 방문객 모두가 안전하게 즐길 수 있는 대회가 되도록 철저히 준비하겠다"라고 밝혔다.
이에 신무철 사무총장은 "배구에 남다른 애정을 보여주시는 제천시에서 2027, 2028 KOVO컵을 개최하게 되어 기쁜 마음"이라며 "즐겁고 안전한 대회를 위해 최선을 다하겠다"라고 화답했다.
