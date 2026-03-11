전주시, '전주형 통합돌봄' 본격 추진…노인복지 3800억 투입

기초연금 3005억·노인일자리 800억 지원 등
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 초고령사회 대응을 위해 보건·의료와 일자리, 여가, 시설 인프라를 아우르는 '전주형 통합돌봄'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.
시는 올해를 '전주형 통합돌봄' 원년으로 삼고 노인복지 전 분야에서 돌봄 사각지대를 해소하고 어르신 삶의 질을 높이는 정책을 추진할 계획이다.
우선 8억8000만 원을 투입해 '의료·요양 통합돌봄' 사업을 추진하고 노인과 장애인 850여 명이 병원이 아닌 자택에서 생활할 수 있도록 방문진료, 방문재활, 영양 도시락, 주거환경 개선 등 9개 분야 101개 서비스를 제공한다.
병원동행 서비스도 확대한다. 전담 매니저가 병원 접수부터 진료, 약국 방문까지 지원하는 서비스로 연간 3000건 이상 이용되고 있다.
시는 시민 재능기부를 활용한 '전주시 재봉틀 사업'을 통해 이미용과 폐가구 처리 등 생활 밀착형 서비스 20개를 제공하고 전문 인력 434명을 투입해 취약계층 노인 6523명에게 노인맞춤돌봄 서비스를 지원한다.
노인의 경제적 안정을 위한 기초연금은 올해 3005억 원을 투입해 노인 인구의 약 62.4%인 7만7000여 명에게 지급된다. 지급액은 단독가구 최대 34만9700원, 부부가구 최대 55만9520원으로 지난해보다 2.1% 인상됐다.
노인일자리 사업도 확대된다. 시는 800억 원을 투입해 1만6559명에게 일자리를 제공하며 건강지킴이와 방문영양사 등 역량 활용 일자리도 확대한다.
또 덕진구 아중노인복지관을 개관하고 서부권 복합복지관과 공립 치매전담형 종합요양시설도 추진한다. 거점 노인복지관 6곳과 경로당 100곳에는 스마트 시스템을 도입해 '디지털 노후 안전망'도 구축할 계획이다.
이와 함께 412개 장기요양기관에 대한 지도·점검을 강화하고 654개 경로당에 냉·난방비와 운영비를 지원하는 등 시설 관리도 강화한다.
김현옥 전주시 복지환경국장은 "보건과 복지, 일자리와 시설이 유기적으로 결합하는 전주형 노인정책 체계를 완성해 어르신들이 더 행복한 도시를 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com