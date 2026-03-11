[WBC] 마이애미행 호화 전세기 오른 한국 선수들 "너무 좋다"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '비행기 세리머니'를 현실로 만든 한국 야구 대표팀이 11일 자정 미국 마이애미행 전세기에 올랐다. 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출한 야구 대표팀은 11일 일본 도쿄 하네다공항에서 전세기를 타고 미국 플로리다주 마이애미로 향했다. 한국야구위원회(KBO)는 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 전세기에 탑승한 선수단의 사진과 영상을 공개하며 설렘 가득한 '마이애미 원정'의 서막을 알렸다.
사진에는 대표팀 주장 이정후를 비롯해 안현민, 김도영, 박영현, 정우주, 문현빈, 소형준, 김영규 등 8강 진출의 숨은 주역들이 비즈니스석에 나란히 앉아 환하게 웃는 모습이 담겼다. 좌석을 길게 눕힌 채 포착된 구자욱은 "날아갈 것 같다. 날고 있는 기분이다"라며 웃음을 숨기지 못했다. 전 좌석이 비즈니스석으로 채워진 아틀라스 항공 전세기는 17년 만에 만든 8강행을 이룬 '보너스'다.
전세기 탑승 현장에서도 '슈퍼문' 문보경의 존재감은 남달랐다. KBO가 공개한 영상에서 문보경은 아틀라스 항공 티켓을 손에 들고 "아틀라스예요. 너무 좋다. 진짜 그냥 티켓도 아니고 전세기 티켓이다. 도쿄에서 마이애미로 딱. 너무 좋다"고 밝게 웃었다.
마이애미에서 몇 타점을 더 쌓고 싶냐는 질문에는 의외로 담백한 답이 돌아왔다. "이야기 들었다"라며 11타점 신기록 이야기를 짧게 언급한 뒤 "타점보다는 이겼으면 좋겠다. 사실 타점 욕심은 딱히 없다. 이기기만 했으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "잘해야 한다. 열심히 하고 잘해서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 마이애미 무대를 앞둔 각오를 다졌다.
psoq1337@newspim.com