서울옥션, 750억 규모 기획 경매 '컨템포러리 아트 세일' 진행

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울옥션이 3월 기획 경매 '컨템포러리 아트 세일(CONTEMPORARY ART SALE)'을 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 경매는 근현대 미술품을 중심으로 총 104점이 출품되며, 낮은 추정가 약 510억, 높은 추정가 기준 약 750억원 규모로 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 야요이 쿠사마의 '펌킨(Pumpkin)' 작품. [사진=서울옥션] 2026.03.11 alice09@newspim.com

국내외 미술 시장을 선도하는 나라 요시토모, 쿠사마 야요이, 로이 리히텐슈타인 등 작품을 서울과 홍콩에서 선보이며, 프리뷰 전시는 서울옥션 강남센터에서 이날부터 진행 예정이다. 홍콩 프리뷰는 아트 바젤 홍콩 기간에 맞추어 오는 25일부터 홍콩 그랜드 하얏트 호텔 살롱에 전시된다.

이번 경매에서 가장 주목할 만한 출품작은 나라 요시토모의 2016년 작 '낫띵 어바웃 잇(Nothing about it)'이다. 작품 속 아이는 단순한 캐릭터를 넘어 저항과 순수, 그리고 현대인의 근원적인 고독을 상징한다.

특유의 치켜뜬 눈매를 통해 외부 세계의 규범에 길들지 않으려는 자아를 드러내는 대작이다. 글로벌 경매 시장에서 꾸준히 최고가를 경신하며 그 가치를 인정받고 있는 나라 요시토모의 이번 작품은 낮은 추정가 147억 원에 출품되어 낙찰 시 국내 최고 낙찰가를 경신할 것으로 전망되어 많은 관심을 끌고 있다.

이와 함께 쿠사마 야요이의 70여 년 작업을 관통하는 상징적인 '호박' 연작 중 하나인, 100호 크기의 '펌킨(Pumpkin, MBOK)' 또한 이번 경매의 주요 출품작이다. 해당 작품은 낮은 추정가 95억원으로 쿠사마 야요이의 국내 경매 최고가이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 나라 요시토모의 '낫띵 어바웃 잇(Nothing about it) 작품. [사진=서울옥션] 2026.03.11 alice09@newspim.com

호박의 형상은 화면을 가득 채우며 검정 배경의 바탕에 대비되는 색감으로 압도적인 존재감을 나타낸다. 유기적인 곡선으로 이루어진 호박의 형상은 현대 미술의 팝아트적 요소와 미니멀리즘적 절제가 교차하는 지점에 있다. 특히 검정 바탕 위에 정교하게 배치된 노란색 망점의 변주는 정적인 캔버스 위에 고도의 긴장감과 생동감을 동시에 부여하고 있다.

이 외에도 팝아트의 거장 로이 리히텐슈타인의 캔버스 작품 '스틸 라이프 아타셰 케이스(Still Life with Attaché Case)'가 이번 경매에서 새 주인을 찾는다. 1976년 제작된 작품은 서류 가방과 같은 평범한 사물을 명료한 선과 원색의 면으로 재구성한 현대적 정물화의 전형을 보여준다.

붓 자국을 배제한 평면과 선명한 윤곽선은 인쇄물 같은 기계적 효과를 극대화하며, 익숙한 정물을 작가만의 조형 언어로 재해석해 실재와 허상의 경계를 가로지르는 현대미술의 지적인 유희를 드러낸다.

서울 옥션은 아트 바젤 홍콩 개최와 글로벌 미술 시장의 회복 시기에 맞추어, 3월 기획 경매 '컨템포러리 아트 세일'로 세계적인 거장들의 수작을 경쟁력 있는 금액에 대거 선보인다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에디 강의 '돈트 워리 어바웃 미(Don't You Worry About Me)' 작품. [사진=서울옥션] 2026.03.11 alice09@newspim.com

특히 글로벌 미술 시장을 선도하는 주요 작가들의 작품이 출품됨에 따라, 한국 미술 시장이 글로벌 흐름과 궤를 같이하며 새로운 도약의 기틀을 마련할 것으로 기대를 모은다. 이번 경매는 세계적인 근현대 미술의 거장의 작품을 조명하는 동시에, 국내외 컬렉터에게 한국 근현대 미술의 풍성한 흐름을 함께 선보이는 장이 될 예정이다.

서울옥션 3월 기획 경매에 앞서 진행되는 프리뷰 전시는 이날부터 경매 당일인 31일까지 서울옥션 강남센터에서 진행되며, 주요 작품 일부는 홍콩 프리뷰 전시를 위해 이동할 예정이어 17일까지 관람할 수 있다.

홍콩 프리뷰 전시는 25일(현지시각)부터 28일까지 4일간 그랜드 하얏트 홍콩 내 살롱에서 이뤄진다.

프리뷰 기간에는 독창적인 캐릭터와 따뜻한 서사로 주목받는 에디 강의 아티스트 토크가 컬렉터들의 이목을 집중시킬 예정이다. 오는 26일 열리는 행사에서 유년 시절의 기억과 반려견을 모티프로 위로를 전해온 작가는 작업 철학과 작품 속 내밀한 이야기를 풀어낼 것이다. 프리뷰 전시는 누구나 무료로 참여할 수 있으며 아티스트 토크는 사전 예약 신청이 필요하다.

alice09@newspim.com