[WBC] '2실점 이하로 막아라' 악조건 극복 승리 지킨 한국 마운드

2026.03.10 (화)
노경은 2이닝 무실점 관록
조병현 1.2이닝 무실점 마무리

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=늘 불안했던 투수진이 이날 2실점 이하로 호주 타선을 막아냈다. 한국 야구 대표팀의 월드베이스볼클래식(WBC) 기적의 8강 진출을 이끌었다.

한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 4차전 호주와의 경기에서 7-2로 승리했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 노경은이 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 호주와의 경기에서 두 번째 투수로 등판해 2이닝 무실점 투구를 선보였다. 2026.03.09 football1229@newspim.com

한국은 8강에 진출하기 위해 호주를 상대로 9이닝 2실점 이하 5실점 이상으로 승리해야 했다. 이날 한국은 7명의 투수를 등판시켜 9이닝 동안 단 2점만 내주며 8강행 경우의 수를 충족시켰다. 

한국은 조별리그 3경기에서 피홈런 8개를 맞으며 20개 본선 출전국 중 피홈런이 가장 많았다. 호주가 앞선 조별리그 3경기에서 팀 홈런 6개를 때리며 11점 중 9점을 대포로 낸 만큼 한국 마운드가 2실점 이내로 묶는 것은 쉽지 않아보였다. 하지만 이날 한국은 호주에 홈런을 1개 허용했지만 2점으로 묶었다. 

이날 경기를 앞두고 류지현 감독은 "던질 수 있는 모든 투수가 마운드에 대기한다"며 벌떼 전략을 예고했다. 작전은 적중했다.

1회 선발 등판한 손주영이 주자 2명을 내보냈지만 1회를 무실점으로 막았다. 이후 손주영의 갑작스런 부상으로 노경은이 등판해 28개의 공을 던지며 1안타 1삼진 무실점으로 2회와 3회를 정리했다. 

4회부터는 1차전 체코전에서 50개 이하로 투구한 덕에 등판할 수 있었던 소형준이 마운드에 올랐다. 소형준은 5회 선두 타자 로비 글렌디닝에게 솔로 홈런을 허용했으나 이외에 타자들은 모두 아웃처리하며 2이닝 1실점을 기록했다.

6회는 박영현이 단 10개의 공으로 이닝을 정리했다. 선두 타자 트레비스 바자나를 삼진 처리한 후 다음 타자 커디스 미드에게 몸에 맞는 볼을 허용했다. 그러나 애런 화이트필드의 병살을 이끌어내며 이닝을 삼자범퇴로 마쳤다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 조병현이 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 4차전 호주와의 경기에서 7회를 무실점으로 마친 후 포효하고 있다. 2026.03.09 football1229@newspim.com

7회 고비가 찾아왔다. 전날 15개만 던졌던 데인 더닝이 연속 등판했지만 선두 타자를 볼넷으로 출루시켰다. 이후 악재가 따랐다. 제리드 데일이 친 공이 배트 끝에 걸리며 절묘한 내야 안타로 연결됐다. 무사 1, 2루 실점 위기를 맞았다. 그래도 더닝은 침착했다. 전 타석에서 홈런을 쳤던 글렌디닝을 병살로 처리하며 한번에 아웃카운트 2개를 만들었다. 이후 릭슨 윈그로브를 3구 삼진 처리했다. 더닝은 포효하며 마운드를 내려왔다.

8회 바뀐 투수 김택연이 선두 타자 볼넷을 허용했다. 상대 번트 작전으로 만들어진 1사 2루에서 김택연이 바자나에 적시타를 맞고 말았다. 점수는 6-2가 됐다.

이후 조병현이 구원등판했다. 선두타자 볼넷을 허용하며 불안하게 시작했지만, 후속 타자를 삼진과 유격수 플라이로 물리치며 추가 실점을 막았다. 9회 마운드 역시 조병현이 지켰다. 조병현은 데일을 삼진처리하며 출발했지만, 다음 타자에게 볼넷을 내줬다. 이후 윈그로브가 우익수 방향으로 강한 타구를 보냈지만, 이정후가 호수비를 아웃카운트를 늘렸다. 그리고 대타로 나선 로건 웨이드를 내야 뜬공으로 처리하며 경기를 끝냈다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 조병현이 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 4차전 호주와의 경기에서 힘차게 투구하고 있다. 2026.03.09 football1229@newspim.com

8강 진출에 성공했지만 결선 토너먼트에서는 더 강한 상대를 마주한다. '류지현호'는 전열을 정비하고 오는 14일(한국시간) D조 1위와 8강 경기를 치른다. 

football1229@newspim.com

