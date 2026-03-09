한국영상자료 신임 원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 9일 모은영 서울독립영화제 집행위원장을 한국영상자료원 신임 원장으로 임명하고 임명장을 수여했다. 임기는 3년이다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 9일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 모은영 한국영상자료원 원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 했다. [사진= 문체부] 2026.03.09 fineview@newspim.com

모은영 신임 원장은 한국영상자료원 시네마테크부 팀장, 부천국제판타스틱영화제 프로그래머, 서울독립영화제 집행위원장 등을 거치며 영화 상영·기획과 영화제 운영 전반에 걸쳐 풍부한 현장 경험을 쌓아온 영화 전문 인사다.

한국영상자료원은 향후 대중문화예술 명예의 전당과 영상박물관을 연계한 복합문화공간 조성을 추진해, 영상 중심의 기존 기능에서 나아가 대중문화 자료 수집과 활용까지 아우르는 새로운 문화 거점으로 발전한다는 계획이다.

최휘영 장관은 "신임 원장이 축적된 현장 경험과 기획 역량을 바탕으로 변화하는 콘텐츠 환경 속에서 한국영상자료원의 역할을 재정립하고, 자료원이 영화와 대중문화예술을 포괄하는 '케이-콘텐츠'의 대표 거점으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

fineview@newspim.com