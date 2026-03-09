전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

맵틱스-큐라클, ARVO 2026서 이중항체 MT-103 전임상 결과 구두발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

아일리아·바비스모 대비 우수한 효능 확인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항체 개발 전문기업 맵틱스와 난치성 혈관질환 특화기업 큐라클은 공동 개발 중인 망막질환 이중항체 MT-103의 전임상 연구 결과가 세계 최대 안과학회 ARVO 2026에서 구두발표로 선정됐다고 9일 밝혔다.

ARVO는 전 세계 안과 전문의와 글로벌 제약사가 참여하는 안과 분야 최대 규모의 국제학회로, 매년 1만 명 이상이 참석한다. 올해 행사는 오는 5월 3일부터 7일까지 미국 콜로라도주 덴버에서 개최되며, 맵틱스와 큐라클은 MT-103의 차별화된 기전과 기존 치료제 대비 우수한 전임상 효능 데이터를 발표할 예정이다.

회사에 따르면 MT-103은 습성 연령관련 황반변성(wAMD), 당뇨병성 황반부종(DME) 등 망막 혈관질환을 타깃으로 개발 중인 차세대 이중항체 신약 후보물질이다. VEGF(혈관내피세포성장인자)와 Ang-2(Angiopoietin-2)를 동시에 억제하면서 Tie2 수용체를 직접 활성화하도록 설계된 삼중 기능(Triple action) 구조가 특징이다.

맵틱스-큐라클 로고. [사진=큐라클]

현재 망막질환 치료제 시장은 아일리아(리제네론·바이엘) 등 비정상적인 혈관 신생 및 혈액 누수를 유도하는 VEGF를 억제하는 단일 항체가 주를 이루고 있다. 2022년 출시된 바비스모(로슈)는 VEGF와 Ang-2를 동시에 억제하는 이중항체다. Ang-2는 혈관을 안정적으로 유지하는 Tie2 수용체의 기능을 약화시키는 인자로, 바비스모는 Ang-2를 차단함으로써 Tie2를 간접적으로 활성화시키는 것으로 알려져 있다.

반면 MT-103은 VEGF와 Ang-2를 억제하는 데 더해, Tie2를 직접 활성화하도록 설계됐다는 점에서 기존 치료제와 차별화된다. 회사 측은 Ang-2 차단만을 통한 간접 활성화와 달리, Tie2를 직접 활성화할 경우 혈관 안정화 신호를 보다 강하게 유지하고 일관된 혈관 보호 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.

이번에 발표될 전임상 연구는 서울아산병원 안과 연구팀과 공동으로 수행됐으며, 아일리아와 바비스모를 포함한 글로벌 표준 치료제들과 직접 비교하는 방식으로 설계됐다. 연구 결과 MT-103은 바비스모 대비 Tie2 활성화가 보다 뚜렷하게 증가했으며, VEGF 신호 억제와 혈관 내피세포 투과성 감소에서도 우수한 효과를 확인했다.

특히 산소유발망막병증(OIR) 및 레이저 유발 맥락막신생혈관(CNV) 모델에서도 MT-103은 혈관 누수와 비정상적 신생혈관 형성을 비교 약물 대비 더욱 강하게 억제했다. 아울러 망막 및 맥락막 혈관에서 Tie2 활성 증가가 일관되게 관찰됐다.

당뇨망막병증(DR) 모델에서는 혈관 장벽 유지에 관여하는 단백질 감소를 완화하고, 혈관을 지지하는 주위세포를 보존함으로써 혈관 구조를 보다 안정적으로 유지하는 효과가 나타났다. 맵틱스 측은 이러한 결과가 Tie2·VEGF·Ang-2를 동시에 조절하는 삼중 기능이 기존 VEGF 단독 요법이나 VEGF·Ang-2 이중항체 대비 보다 폭넓은 혈관 안정화 효과를 나타낼 수 있음을 시사한다고 설명했다.

맵틱스 관계자는 "항체 치료제는 장기간 투여 과정에서 효능 감소나 반응 저하로 인해 교체 투약이 필요한 특성이 있다"며 "현재 망막 질환 치료제 시장에서 사용되는 주요 항체 성분은 4종에 불과해, 새로운 기전을 가진 치료제에 대한 시장의 관심과 수요가 높은 상황"이라고 말했다.

이어 "MT-103은 기전적 차별성을 갖춘 신약 후보물질일 뿐 아니라, 시장을 선도하는 약물과의 직접 비교 연구에서 우수한 효능을 확인한 만큼 상용화될 경우 기존 치료제에 충분한 반응을 보이지 않는 환자군에서 빠르게 사용되며 블록버스터 의약품으로 성장할 잠재력이 있는 약물로 기대하고 있다"고 설명했다.

큐라클 관계자는 "세계적인 안과 학회에서 연구 성과를 구두 발표로 소개하게 된 것은 MT-103의 글로벌 경쟁력을 객관적으로 확인하는 계기가 됐다는 점에서 의미가 있다"며 "MT-103에 대한 시장의 관심이 높은 가운데 이번 연구 성과가 향후 기술이전 등 사업화 과정에서도 중요한 기반이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

한편, 시장조사기관 글로벌데이터(GlobalData)에 따르면, 글로벌 망막질환 치료제 시장은 오는 2031년 약 50조원 규모에 이를 것으로 전망된다. 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동