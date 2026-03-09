송치영 포스코이앤씨 사장, 신반포19·25차 현장점검…하이엔드 수주 총력

공사비 4400억원 규모 반포 핵심 사업지

'오티에르' 브랜드 벨트 강화 노려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 포스코이앤씨가 서울 강남권 알짜 단지로 꼽히는 서초구 신반포 19·25차 재건축 수주를 향한 총력전에 나섰다.

재건축을 앞둔 서울 서초구 신반포 19·25차 현장을 찾은 송치영 사장(왼쪽에서 네 번째) [사진=포스코이앤씨]

9일 포스코이앤씨는 송치영 사장이 신반포 19·25차 재건축 사업지를 방문해 입찰 준비 상황을 점검했다고 밝혔다.



신반포 19·25차 재건축은 지하 4층~지상 49층, 614가구 규모 공동주택을 짓는 프로젝트다. 공사비는 약 4400억원이다.



송 사장의 방문은 입찰 제안서 제출을 앞두고 사업지 여건과 설계 방향을 직접 점검하기 위해 진행됐다. 그는 현장 곳곳을 직접 둘러보며 사업지의 지형과 한강 조망 등 입지 조건을 확인하고 수주 준비 상황을 점검했다.

송 사장은 "신반포는 반포 주거벨트의 핵심 입지인 만큼 조합원들이 체감할 수 있는 사업 조건과 차별화된 설계를 준비해 달라"며 "재건축 사업은 단순한 시공을 넘어 조합원의 삶의 가치를 높이는 과정인 만큼 조합의 기대에 부응할 수 있는 최적의 사업 조건을 마련해야 한다"고 강조했다.



포스코이앤씨는 신반포 21차(오티에르 반포)와 18차(오티에르 신반포)를 하이엔드 주거단지로 조성하고 있다. 신반포 19·25차를 통해서도 반포 일대 '오티에르' 브랜드 벨트를 강화할 예정이다. 조합원 부담을 고려한 사업 구조와 주거 만족도를 높일 수 있는 설계 방안을 중심으로 제안서 준비에 만전을 기하고 있다.



글로벌 건축설계 그룹 '유엔스튜디오'(UNStudio)와 협업해 한강 조망과 주변 도시 맥락을 고려한 마스터플랜을 검토하고 있다. 포스코이앤씨 관계자는 "그동안 반포 일대에서 축적해 온 사업 경험과 오티에르의 설계·상품 경쟁력을 바탕으로 반포를 대표하는 프리미엄 주거단지를 조성하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com