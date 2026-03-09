판소리 본향 전주, 소리꾼 5명 완창 공연

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 대한민국을 대표하는 소리의 고장 전주에서 판소리의 정수를 만날 수 있는 '전주 판소리 완창무대'를 개최한다고 9일 밝혔다.
전주시와 (재)우진문화재단은 오는 14일부터 내달 11일까지 매주 토요일 오후 2시 우진문화공간에서 '2026 전주 판소리 완창무대'를 선보인다.
올해로 10회째를 맞는 이번 무대에는 △김찬미(동초제 수궁가) △김정훈(김세종제 춘향가) △조정규(박봉술제 적벽가) △양혜원(강산제 심청가) △박성우(박록주제 흥보가) 등 실력 있는 소리꾼 5명이 참여한다.
공연은 수 시간 동안 이어지는 소리와 장단을 통해 깊은 몰입감을 선사하고, 아니리·창·발림이 어우러진 판소리의 진면목을 선보일 예정이다.
시는 완창을 마친 소리꾼에게 판소리 전승과 보존에 기여한 의미를 담아 '판소리 완창패'를 수여할 계획이다.
전주시 문화정책과 관계자는 "문화도시 전주의 위상을 높이고 판소리 완창의 맥을 잇기 위해 마련한 무대가 10회를 맞았다"며 "우리 소리의 깊은 울림과 감동을 시민들과 함께 나누길 기대한다"고 말했다.
한편 이번 공연은 무료로 진행되며, 관람을 희망하는 시민은 전주티켓박스를 통해 사전 예매 후 관람할 수 있다.
lbs0964@newspim.com