한경협, 'MWC 상하이 연수단' 모집

AI 전문가 동행 설명…글로벌 기술 흐름 현장 점검
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국경제인협회 부설 국제경영원은 오는 6월 24일부터 27일까지 중국 상하이에서 열리는 'MWC 상하이 2026' 기업 연수단을 모집한다고 9일 밝혔다.
MWC 상하이는 통신·모바일·인공지능(AI)·반도체 기업이 참여하는 아시아 최대 정보통신기술(ICT) 전시회다. 차세대 네트워크와 생성형 AI, 스마트 디바이스 등 최신 기술과 비즈니스 모델을 한자리에서 살펴볼 수 있다.
연수단 프로그램은 인공지능과 첨단 기술 흐름을 깊이 이해하도록 구성했다. AI 분야 전문가가 전 일정에 동행한다. 주요 전시 기술과 글로벌 기술 흐름을 현장에서 설명한다.
전시 참관과 함께 현지 AI·빅테크 기업 두 곳 방문 일정도 포함했다.
한경협국제경영원 관계자는 "AI 전환(AX)이 핵심 경쟁력으로 부상한 상황에서 글로벌 기술 트렌드를 현장에서 직접 보고 듣는 경험은 기업 전략 수립에 중요한 인사이트가 된다"며 "단순 견학을 넘어 실질적인 비즈니스 전략 수립에 도움이 되는 프리미엄 연수 프로그램이 될 것"이라고 말했다.
syu@newspim.com