부산시, '2026 리브 골프 코리아' 유치 확정…총 4.2억 달러

지역경제와 도시 브랜드 가치 상승
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 세계적인 프로 골프 리그 '리브 골프(LIV Golf)'의 국내 대회인 '2026 리브 골프 코리아(LIV Golf Korea)'를 유치했다고 9일 밝혔다. 대회는 오는 5월 28일부터 31일까지 4일간 부산 아시아드컨트리클럽에서 열린다.
2022년 창설된 리브 골프는 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)가 후원하는 글로벌 투어로 세계 정상급 선수들이 높은 상금을 놓고 경쟁하는 대회다. 올해 시즌은 북미·유럽·아시아·아프리카 등 10개국에서 개최되며 총 상금은 약 4억2000만 달러(약 6100억 원)에 달한다. 대회별 상금은 3000만 달러 규모다.
아시아 지역에서는 사우디아라비아, 호주, 홍콩, 싱가포르에 이어 부산이 개최지로 선정됐다. 지난해 국내 첫 대회가 인천에서 열렸으며 협의 과정을 거쳐 올해 부산 개최가 확정됐다. 한국팀은 안병훈을 캡틴으로 대니 리, 송영한, 김민규가 출전한다.
리브 골프는 스포츠와 공연을 결합한 '스포테인먼트' 형식의 대회로 젊은 팬층을 중심으로 글로벌 관심을 모으고 있다. 지난해 인천 대회에서는 지드래곤, 아이브, 다이나믹듀오 등이 공연해 일반 관람객 유입 효과를 거뒀다.
시는 이번 대회가 관광 및 마이스(MICE) 산업을 포함한 지역경제 전반에 상당한 파급효과를 가져올 것으로 내다봤다. 특히 국내외 관람객 유입으로 숙박, 교통, 쇼핑 등 지역 소비 확대가 기대되며 전 세계 200여 개국에 중계되는 만큼 부산의 도시 브랜드 가치 제고에도 도움이 될 전망이다.
박형준 시장은 "리브 골프 코리아의 부산 개최는 부산의 도시 경쟁력과 국제적 위상을 보여주는 계기"라며 "세계 각지에서 모인 선수와 팬들이 부산의 매력과 환대를 경험하길 바란다. 시는 이번 대회의 지역경제 효과를 면밀히 분석하고 스포츠·관광산업 발전과 인재 육성에 적극 나서겠다"고 말했다.
