민형배 의원 "전남광주특별시에 여성 부시장 필요"

성평등 정책 총괄 역할 부여

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 의원은 8일 세계 여성의 날을 맞아 "전남광주통합특별시에 여성 부시장을 임명해 성평등 행정체계를 구축해야 한다"고 밝혔다.

민 의원은 이날 보도자료를 내고 "대한민국은 여전히 성별임금격차와 여성 고위직 진출에서 OECD 최하위 수준을 벗어나지 못하고 있다"며 "구조적 성차별을 극복하기 위해서는 선언이 아니라 행정 구조와 권력 구조를 바꾸는 결단이 절실하다"고 강조했다.

민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

특히 오는 7월 1일 출범 예정인 전남광주통합특별시의 부시장 4명 가운데 1명을 여성으로 임명해 여성 대표성과 성인지 행정을 강화해야 한다고 밝혔다.

여성 부시장은 경제·사회·문화·가족 정책 전반에 성평등 관점을 반영하는 성평등 정책 총괄 역할을 맡아야 한다는 것이다.

민 의원은 "능력 있는 여성 리더가 행정의 중심에서 정책을 이끌 수 있도록 하겠다"며 "전남광주특별시는 대한민국에서 가장 성평등한 행정 시스템을 갖춘 도시가 될 것"이라고 말했다.

민형배 의원은 "전남광주특별시는 단순한 행정통합이 아니라 대한민국 성평등 민주주의를 앞당기는 실험 도시가 될 것"이라고 했다.

bless4ya@newspim.com