李대통령, 늦은 밤 소회 "선거 유불리가 국가 미래와 국민 편익에 앞설 수 없다"

위대한 국민지성 무서움 잊지 말아야"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 "대통령이 되고 집권세력이 됐다고 마음대로 다 할 수도 없고, 그래서도 안 될 것"이라며 "특정 개인이나 집단의 정치적 입지나 선거에서의 유불리가 국가의 미래나 국민의 편익에 앞설 수는 없는 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 7일 밤 10시쯤 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "대통령이 되기까지는 한쪽을 대표하지만, 대통령이 된 순간부터 국민 전체를 대표해야 한다. 권한을 가진다는 것은 동일한 양의 책임을 진다는 것을 의미한다"고 소회를 밝혔다.
이 대통령은 "모든 공적 현안을 결정할 때 토론하고, 의견을 모으고, 대세에 지장이 없는 한 조정하고 타협하는 이유는 어떤 의견은 틀리고 어떤 의견은 옳아서가 아니라 모든 의견이 나름의 타당성이 있기 때문"이라며 "나의 의견만이 진리이자 정의이고, 너의 의견은 불의이고 거짓이라는 태도는 극한적 대립과 실패의 원인이 될 수 있다"고 했다.
그러면서 "주장하고 비판하는 것으로 충분한 입장과 주장하는 만큼의 대안을 내고 그 결과에 대해 무한책임을 져야하는 입장은 또 다르다"고 말했다.
이 대통령은 "마음 가는 대로 감정 나는 대로 내 이익대로 하고 싶은 것이 인지상정이겠으나, 권한만큼 무거운 책임을 져야하는 공인은 공정한 제3자의 시각과 냉철한 이성으로, 국가와 국민 최대 다수에게 최대의 행복이 되는 길이 무엇인지 치열하게 찾아야 한다"고 강조했다.
아울러 "아무리 잘 포장하고 숨겨도 집단지성체로 진화한 국민대중을 속일 수는 없다"며 "권한과 책임의 크기는 동일하다는 사실을, 위대한 국민지성의 무서움을 결코 잊지 말아야 한다"고 단언했다.
