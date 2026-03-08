대구시, 자원봉사자 헌신에 보답… '간병비 지원사업' 시행

3월 10일부터 접수… '생활밀착형 예우' 강화
[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 오랜 시간 지역사회에 헌신해 온 자원봉사자에 대한 예우를 강화하고자 누적 2,000시간 이상 활동한 자원봉사자를 대상으로 간병비를 지원한다고 7
8일 밝혔다. 이번 사업은 꾸준히 봉사활동을 이어 온 자원봉사자의 노고에 보답하고, 사고나 질병 등으로 간병이 필요한 상황에 처했을 때 가계의 경제적 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.
지원 대상은 대구시에 1년 이상 거주하면서 '1365 자원봉사 포털' 기준 누적 2,000시간 이상 활동 실적이 있는 자원봉사자다. 특히 봉사활동을 묵묵히 지지해 온 배우자의 간병비도 지원 범위에 포함해 봉사자들이 간병 부담 없이 나눔 활동에만 전념할 수 있도록 지원을 강화할 예정이다.
지원 금액은 1인당 연간 최대 50만 원(1일 10만 원 이내)이며 실제 지출한 간병비 범위 내에서 지급된다. 올해 사업 기간은 3월 10일부터 12월 31일까지다. 지원을 희망하는 자원봉사자는 사전에 대구시 및 구·군자원봉사센터를 통해 지원 대상 여부를 확인한 후 간병 서비스를 이용하고 관련 증빙자료를 구비해 청구하면 된다.
대구시는 이번 사업을 통해 자원봉사자의 헌신이 개인의 보람을 넘어 사회적으로 존중받는 문화를 정착시키고 고령화 시대에 봉사자 가정이 겪는 현실적인 고충을 분담해 지역 내 자원봉사 참여문화를 확산시킬 계획이다.
한편 대구시는 자원봉사자 예우 강화를 위해 간병비 지원사업 외에도 ▲할인가맹점 운영▲자원봉사자 종합상해보험 가입▲체육시설 이용료 및 문화예술기관 공연 관람료 감면▲유공자 포상 등 다양한 시책을 추진하고 있다.
안중곤 대구광역시 행정국장은 "더 따뜻한 대구를 만들기 위해 묵묵히 헌신해 온 자원봉사자 여러분의 노고에 깊이 감사드리며,그 헌신에 조금이나마 보답하는 마음으로 간병비 지원 방안을 마련했다"며 "앞으로도 자원봉사자의 자긍심을 높이는 다양한 예우 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com